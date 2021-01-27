新冠肺炎｜發改委：高風險地區群眾應就地過年　各地不可擅自加碼

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-27 12:05

連日來，隨著內地部分地區出現的新冠肺炎本地疫情，中央及各地部門開始倡議「就地過年」。中共中央辦公廳、國務院辦公廳亦於近日印發了《關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知》。 今天（27日）上午，國務院聯防聯控機制舉行記者會，國家發改委秘書長趙辰昕介紹《通知》時表示，「就地過年」政策不可擅自加碼，不能「一刀切」。

1月25日，福建福州，市民在商舖選購各種春節飾品。（中新社）

趙辰昕表示，今年春節要合理有序引導群眾就地過年，疫情高風險地區群眾均應就地過年，中風險地區群眾原則上就地過年，低風險地區倡導群眾就地過年。機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年。

趙辰昕說，近期各地陸續出台了一些鼓勵就地過年的措施，但也有一些人關心就地過年是不是強制性措施，返鄉後會不會有更加嚴格的措施。他強調「就地過年」政策分級分類，各地執行時不能擅自加碼、層層加碼，「一刀切」更加不行。

此前，國家衛健委明確春節返鄉需要持7日內核酸陰性證明的政策，明確三類人適用政策，包括跨省份返鄉人員；來自省內中高風險區域所在地市的返鄉人員；省內進口冷鏈食品從業人員、口岸直接接觸進口貨物從業人員、隔離場所工作人員、交通運輸工具從業人員等重點人群。1月28日春運開始後實施，一直到3月8日春運結束。

但據內媒不完全統計，已有雲南臨滄、江西南昌、四川達州、湖南長沙、甘肅武威等地，要求從低風險地區返鄉的人員，也需持近期的核酸檢測陰性證明，增加了務工人員的返鄉難度。

（新京報）