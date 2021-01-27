解放軍軍機頻繁飛入台灣空域　國台辦：警告外部勢力停止干涉

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-27 13:35

解放軍軍機最近頻繁出現在台灣西南防空識別區，美國國務院敦促大陸停止對台灣施壓。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周三（27日）表示，解放軍在台海地區組織實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警告外部勢力停止干涉、嚴正警告「台獨」分裂勢力停止挑釁。

朱鳳蓮重申，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。這一點在任何時候都不會改變。（中央社）

朱鳳蓮當日在例行發布會上稱，從上世紀40年代末台灣問題因內戰產生以來，大陸維護國家主權和領土完整的意志和決心一直堅定，從來沒有改變。為了有效應對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。這一點在任何時候都不會改變。

朱鳳蓮又指，民進黨當局和「台獨」分裂勢力不斷變換手法進行謀「獨」挑釁，妄圖分裂國家、破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，嚴重破壞台海和平穩定。解放軍在台海地區組織實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警告外部勢力停止干涉、嚴正警告「台獨」分裂勢力停止挑釁。

大陸1月23日派13架軍機飛越台灣上空，是今年以來單日最大規模。新上台的拜登（Joe Biden）政府對此發出聲明，敦促大陸停止對台灣軍事施壓。聲明還表示，美國將繼續支持兩岸問題的和平解決，這符合台灣人民的願望和最大利益。