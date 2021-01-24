解放軍軍機今早5度進入台灣西南空域　昨出動軍機達13架次

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-24 15:30

台媒報道指，繼解放軍在昨日（23日）傍晚派遣13架次不同型號的軍機進入台灣西南空域後，今日（24日）早上解放軍軍機再5度進入台灣西南空域防空識別區。

解放軍戰機周六單日內派遣13架軍機，進入台灣西南空域防空識別區，是今年以來的最大規模。（台灣國防部供圖）

台媒《自由時報》報道指，根據廣播記錄，解放軍軍機今日上午7時9分、7時45分、8時08分、8時20分、8時28分，連續五度進入台灣西南空域防空識別區，高度分別在6000至9000米，台空軍在空警戒，並五度廣播驅離。

「台灣西南空域」專頁指，今天解放軍軍機機型疑為運八遠干機，本月累計解放軍軍機進入台空域23天，本月廣播驅離紀錄共計63次。解放軍軍機連續兩天都短時間密集進入台西南空域，是記錄以來罕見。

據早前報道，台灣國防部指，解放軍在23日傍晚派遣多達13架次不同型號的軍機進入台灣西南空域，是今年以來最高單日擾台架次紀錄。據介紹，涉及的解放軍軍機分別為1架次運8反潛機、8架次轟-6K轟炸機，以及4架次殲-16戰機。台國防部表示，台灣空軍隨即派遣空中巡邏兵力應對，有廣播驅離、防空飛彈追監。

美國國務院當地時間23日在其官方網站發新聞稿，稱中國大陸對台軍事壓力破壞地區和平與穩定。新聞稿表示，中國大陸「不斷企圖恐嚇包括台灣在內的近鄰」，美方敦促北京停止對台灣的軍事，外交和經濟壓力，與台灣民選代表進行有意義的對話。

（綜合報道）