印度禁用TikTok等59款中國應用程式　駐印使館敦促印方立即糾正

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-27 17:40

印度電子和訊息技術部1月25日發布最新通知，將永久實行2020年6月宣布針對短片應用程式（APP）抖音海外版TikTok和其他58款中國App的禁令。 1月27日，中國駐印度使館發言人嵇蓉回應表示，2020年以來，印方連續多次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程序採取禁用措施。有關做法違反世貿組織非歧視性原則以及市場經濟公平競爭原則，嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。

印度政府將永久封禁59款中國APP，其中包括視頻應用TikTok。（Reuters）

嵇蓉表示，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作。印政府有責任根據世貿規則和市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

嵇蓉強調，印政府做法也阻礙了印營商環境改善及其相關產業創新發展。中印經貿合作的本質是互利共贏。中方敦促印方立即糾正這一歧視性做法，避免給雙方合作造成更大傷害。

1月25日，印媒報道稱，印度電子和信息技術部發布最新通知，將2020年6月宣布的針對中國59款App的禁令永久化。

而自2020年6月起，印度政府已對267款App（不同批次）採取了「前所未有的」行動。除上述59款外，印度電子信息技術部於2020年7月28日，稱印度政府已決定開展第2輪禁用中國App的決定，該禁令涉及47個中國公司開發的App。

2020年9月2日，印度電子和信息技術部又發布公吿，宣布禁用百度搜索等118款中國手機APP。同年11月24日，印度電子和信息技術部再次發布公吿，宣布禁用全球速賣通、釘釘等43款中國背景手機APP。

中印衝突爆發後，一切與中國有關的事物被印度民眾抵制：

對此，中國外交部發言人趙立堅當時回應稱，中方對印方有關聲明表示嚴重關切。中國駐印度使館也已就此發表談話，6月以來，印方連續4次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機App採取禁用措施。有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。