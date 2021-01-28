印度永久禁用TikTok　路透社：母公司字節跳動決定在印度裁員

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-28 12:00

印度電子和訊息技術部周一（25日）表示，將永久實行抖音海外版TikTok和其他58款中國App的禁令。 據報，周三（27日），TikTok母公司字節跳動決定在印度進行裁員，將只保留關鍵崗位。

TikTok母公司字節跳動決定在印度進行裁員。（資料圖片）

據路透社報道，字節跳動在發給員工的內部備忘錄中，聲稱自己別無選擇，因為印度政府自去年6月底禁止TikTok後，至今依然沒有就該應用何時能返回該國提供明確信息。

TikTok首席執行官Vanessa Pappas、全球業務副總裁Blake Chandlee，在致印度員工的備​​忘錄中提到，「我們最初希望這種情況只是臨時的，並希望我們能夠迅速解決這個問題。然而七個月後，我們發現情況並非如此。你們中的許多人已經耐心等待著事態發展很長時間，這期間承受了巨大壓力。感謝你們一直以來對我們的信任和支持」。

備​​忘錄中還表示，做出如此重大的決定並不容易，「在過去的幾個月裡，我們的管理團隊始終在不知疲倦地工作，以避免裁掉任何人。我們削減了開支，同時仍在支付福利。然而，當我們的應用程序仍無法運行時，我們根本不能負責任地繼續留下所有人。我們十分清楚這一決定對印度員工產生的影響，但我們對此深表遺憾」。

字節跳動在印度有逾2000名員工，在頒布禁令之前，印度是TikTok最大市場之一。（資料圖片）

有知情人士表示，禁令頒布後，印度員工被告知要專注於開發字節跳動的其他應用，如未被封殺的生產力套件Lark等。有關方面也期待重新推出TikTok，並支持印度數以億計的用戶、藝術家、教育工作者以及創作者。另外，字節跳動停止了在印度的所有營銷服務。

據了解，字節跳動目前在印度有逾2000名員工，在頒布禁令之前，印度是TikTok最大市場之一。但自去年6月，中印邊境爆發衝突以來，印度連續4次以「維護國家安全」為由，對擁有中國背景的手機App採取禁用措施。中國駐印度使館早前回應指，有關做法嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。

字節跳動停止了在印度的所有營銷服務。（路透社）

（網易新聞）