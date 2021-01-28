國防部：殲-20戰機作戰能力得到檢驗　已開始列裝部隊

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-28 21:00

2021年是中國殲-20戰機首飛10周年。國防部28日表示，殲-20戰機作戰能力逐步得到檢驗，並已開始列裝部隊。

國防部新聞發言人吳謙1月28日在記者會上表示，複雜航空平台研製有其客觀規律，從首飛到列裝形成作戰能力需要一個過程。中國空軍的殲-20飛機，從2011年1月11日首飛到今年已經10年，作戰能力逐步得到檢驗，並已開始列裝部隊。

官方機構公布的殲-20宣傳片截圖（點擊大圖瀏覽）：

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殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機。2021年1月11日是解放軍第四代戰機殲-20首飛10周年紀念日。

就在11日，「空軍在線」微博發布宣傳短片顯示，一架裝備隱身構型WS-10「太行」引擎的殲-20戰機起飛。這架戰機隸屬空軍綜合試驗訓練基地某旅，這也是空軍首次證實有裝備國產引擎的殲-20加入空軍部隊序列。

此外，作為殲-20的開發商，中國航空工業集團有限公司在官方賬號「航空工業」發布了該機的最新宣傳片，其中首次出現4架雙座型殲-20，被稱為「殲-20BS」。若能實現，這是全球首款雙座型隱身戰鬥機。

據了解，美軍F-22戰機曾規劃有雙座型，但後期被取消。

殲-20隱身戰機備受關注（點擊大圖瀏覽）：