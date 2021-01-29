新冠肺炎｜專家指內地11億人接種疫苗才可群體免疫　費時2年完成

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-29 13:02

內地正展開新冠疫苗接種工作，成效備受關注。國家衛健委疫苗專家邵一鳴周三（27日）接受官訪採訪時表示，理論上須有80%以上的人群接種疫苗，內地才可達到群體免疫，亦即約11億人，大概需時2年才完成。

邵一鳴介紹，群體免疫屏障的水平Y，可按（1-1/R0）x 100%這個公式計算，當中R0代表一名感染者可平均把病毒傳給幾個人，而新冠病毒的R0為3，Y為66%，加上考慮到疫苗保護率低於100%以及運輸、使用期間造成的損耗，因此內地需要逾八成人群接種才能建立起群體免疫屏障。

但他強調，免疫屏障通常是指阻斷病毒的傳播，惟現時無論是國產還是西方疫苗測定的都只是制止發病，如英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗在3期臨床試驗中發現，該疫苗對新冠發病的保護率為70.4%，但對無症狀感染的保護率僅得27.3%。

內地正展開新冠疫苗接種工作，備受關注。（中新社）

邵一鳴進一步指出，新冠病毒防治陷入兩難狀態，因其是介於沙士（SARS）和流感之間的病毒，前者病死率高，但傳播能力弱，可能一次撲滅；後者則剛好相反，人類未曾想過可以將其撲滅。因此，未來防控策略或要看疫情會向哪種方向發展，但鑒於新冠病毒對生命的傷害程度，他認為還是有必要以比對付普通流感更強的手段應對，並應以更低成本更高效益的新防控模式應對。

此外，他提到人類不可能完全消滅新冠病毒，但將其壓制到很低的程度，即如伊波拉一樣偶爾局部散發是有可能的。目前迫切任務是要同時推進傳統防控措施和疫苗接種，而通過疫苗接種顯著減少發病、大幅降低重症和死亡，保障醫療體系正常運轉是完全可以實現的。

（環球網）