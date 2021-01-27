新冠疫苗｜秘魯試驗國藥疫苗　一名志願者接種安慰劑後染疫亡

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-27 17:18

當地時間1月26日，秘魯卡耶塔諾埃雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）發布公吿指，在中國國藥集團疫苗的試驗中，一名參試者因新冠病毒相關肺炎死亡。 校方表示，依據秘魯衛生監管機關指示，解盲了這名女性志願者在實驗中的組別，認定她接受的是安慰劑，而不是疫苗。

據路透社1月27日報道，卡耶塔諾大學早前公吿，由於進行的是雙盲試驗，所以一開始不清楚這名參試者接種的是疫苗還是安慰劑。校方將此事報吿給試驗的安全委員會和監管機構，以便進行調查。

雙盲試驗，是指在試驗過程中，受試驗的對象及研究人員並不知道哪些對象屬於對照，哪些屬於實驗組；分析者在分析資料時，通常也不知道正在分析的資料屬於哪一組。旨在消除可能出現在實驗者和參與者意識當中的主觀偏差和個人偏好。

校方隨後再次發聲明確認，參試者接受的是安慰劑，她的死亡與疫苗並無關聯。「我們會通報相關監管機關和倫理機構，繼續進行第3階段研究。」首席研究員馬拉加（German Malaga）接受路透社電話訪問時說，死亡的參試者患有糖尿病。

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去年12月，因一名志願者出現神經問題，秘魯暫停了中國國藥集團對1.2萬名志願者的試驗。秘魯衛生部隨後表示，問題與疫苗無關。

由於疫情嚴重，秘魯總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）1月6日在向全國發表電視講話時宣布，秘魯已與中國國藥集團達成購買該集團生產的新冠病毒滅活疫苗協議，首批100萬劑疫苗於本月抵達秘魯。

薩加斯蒂還表示，中國國藥集團在秘魯進行的新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗顯示了疫苗的有效性。他同時還宣布，秘魯6日也與英國阿斯利康製藥公司簽訂了購買新冠疫苗合同。根據合同，阿斯利康將從今年9月起提供1,400萬劑疫苗。

據悉，中國是第一個向秘魯捐助醫療用品和設備的國家，並派遣了一支醫療隊分享經驗。2020年9月初，中國國藥集團新冠疫苗臨床試驗團隊抵達秘魯，與秘魯卡耶塔諾埃雷迪亞大學和聖馬科斯國立大學合作進行臨床試驗，這些試驗證明了疫苗的有效性。

此外，中國外交部稱，已有40多個國家表示有興趣進口中國疫苗。塞爾維亞、阿塞拜疆、巴西、智利、巴基斯坦、伊拉克、阿聯酋等國家都給予了中國科興公司研發的新冠疫苗和中國國藥集團的疫苗以緊急使用許可，多國領導人也率先接種了中國疫苗。