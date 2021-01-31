新冠肺炎｜山東涉疫奶棗流入多地　天津重慶浙江等11省市檢出陽性

撰文： 朱加樟 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-31 14:10

日前，山東省棗莊市疫情防​​控指揮部通報山東久旭生物科技有限公司部分進口乳清粉及奶棗產品核酸檢測結果呈陽性。由於該產品已流入市場，多個省份開展緊急排查，貴州、浙江及山西等11個省區市均在涉疫奶棗產品中檢出陽性。

奶棗是紅棗去核後包裹杏仁等乾果、外包一層奶粉的零食。綜合內媒報道，截至目前，天津、重慶、山西、江西、浙江、貴州、安徽、黑龍江、河南、江蘇及湖南共11個山東以外省區市，均發現有關奶棗流入。

貴州方面，部分涉疫奶棗產品通過網絡渠道流入，其中，在六枝特區、盤州市、長順縣、瓮安縣、冊亨縣、思南縣的奶棗樣品中檢出陽性。浙江麗水方面，涉疫奶棗均為網上購買，涉及麗水市蓮都、龍泉、青田、縉雲、遂昌、松陽6個縣（市、區）和開發區。據抽樣檢測結果顯示，有9份新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

山西方面，大同市渾源縣、晉城市高平縣、陽城縣、沁水縣，陽泉市盂縣在未食用完的奶棗樣本中核酸檢測檢出陽性。江蘇淮安方面，部分涉疫奶棗產品通過網絡渠道流入。重慶方面，累計採集檢測貨品、包裝及環境樣本1043份，其中陽性36份。天津共採集涉疫奶棗、內外包裝等樣本209份，其中8份呈陽性外，其餘為陰性。湖南省則檢出32份樣本呈陽性。