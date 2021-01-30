新冠肺炎｜超級傳播者致吉林過百人染疫被查　官媒質疑法源依據

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-30 17:56

黑龍江一名男子日前感染新冠肺炎後到吉林通化銷售宣傳產品，結果導致共211人確診，1人死亡，另有14名領導幹部因抗疫不力被處分。事後這名「超級傳播者」被以妨害傳染病防治罪提前介入偵查，然而檢方的法源依據受到官媒質疑，認為事主作為無症狀感染者並非故意，同樣是受害者。

據通化市檢察院通報，是次疫情由通化市東昌區新站街「源升品質生活坊」經營者季某某，於1月9日聘請作為無症狀感染者、通化市疫情0號傳染源的林某某到當地為其產品進行銷售宣傳所引起。通化市公安局東昌分局於1月17日已以妨害傳染病防治罪立案偵查，檢方提前介入引導偵查。

不過通報一出隨即引發各界質疑，其中新華社周五（29日）發文評論時，直接質問了立案偵查的具體依據為何。

1月23日，吉林通化進行第二輪全員核酸檢測。（新華社）

文章指，構成妨害傳染病防治罪的前提是違反傳染病防治法規定，並且有拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施等情形。然而根據吉林省衛健委的通報，林某某獲邀到通化開展活動時，吉林及黑龍江皆是低風險地區，在常態化疫情防控要求下，省際低風險區域之間的人員交流未被禁止，況且當時吉林也沒有公告禁止聚集。

另一方面，林某某作為無症狀感染者，事發時並無任何感染症狀，不知道自己已被他人感染，在沒有更多證據前，難以斷言他和季某某心懷叵測，故意違反傳染病防治法。因此，無論是季某某還是林某某，嚴格來說都是受害者。

該評論進一步稱，網絡自疫情以來曾流傳所謂「毒王」的非理性言論，導致不少人遭遇網絡暴力，故在沒有充分法理依據的前提下開追究相關刑責的先例，或會造成人人自危的局面。

（新華社）