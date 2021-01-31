四川漢駕車撞傷女子　因擔心遭索賠竟將其丟棄5公里外公路邊致死

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-31 17:30

3年前，四川安岳縣一名男子駕駛電動三輪車時撞傷一名女子後，因擔心需賠償，竟將傷者丟棄在距事發現場5公里外的公路邊。直到約6個小時後女子被其他人發現並報警，才被送往醫院搶救，但最終因搶救無效死亡。 涉案男子因犯故意殺人罪，經二審改判減少刑期，被判處有期徒刑5年，其後再上訴。據中國裁判文書網近日公開的裁判文書，法院駁回了其申訴。

事發後唐某將傷者丟棄的地方。（《紅星新聞》）

據內媒報道，2018年1月9日早上7時多，時年62歲、無駕駛證的唐某駕駛無牌電動三輪車時將女子石某撞傷，致使石某當場昏迷。事故發生後，唐某將石某扶上車，拖至附近公路邊的電線桿處，並將石某放置於電線桿旁。

隨後，唐某向同村村民借了300元人民幣，將錢放於石某身上。然而，因擔心石某及親屬要求自己賠償，以及怕被追究法律責任，他並未將石某送醫。當日下午1時30分許，經群眾發現並報案，石某才被送往醫院救治，後因搶救無效於同月18日死亡。

安岳縣人民法院審理後認為，唐某的行為已構成故意殺人罪。其歸案後如實供述自己罪行，近親屬積極賠償被害人近親屬經濟損失並求得刑事諒解，依法予以從輕處罰。據此，2018年5月，安岳縣人民法院作出一審判決，以唐某犯故意殺人罪，判處其有期徒刑七年六個月。

此後，唐某提出上訴，認為原判定性為故意殺人罪不當，量刑過重。資陽市中級人民法院審理後認為，唐某在肇事後將被害人遺棄的地點人員相對較多，有向同鄉借錢並試圖讓他人發現被害人的意願，主觀惡性不深。二審判決因此將刑期改判為5年。

二審判決後，唐某認為自己在這宗交通事故中沒有殺人動機和行為，應追究交通肇事罪，不應定為故意殺人罪。為此，不服判決的他向資陽市中級人民法院提出申訴，請求重新核定其罪名。法院審查後，於2020年10月14日駁回其申訴。

（綜合報道）