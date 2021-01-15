五年涉55宗「碰瓷」案共獲賠17萬　上海漢涉詐騙罪被捕

上海市近日發生一宗私家車與電單車相撞的「交通事故」，當地警方通過調查後發現，電單車司機徐某自2015年便開始「碰瓷」之路。五年多的時間裡，徐某駕駛電單車與汽車合共發生過55次碰撞事故，更有一天內發生5次事故的記錄。徐某也因多宗「交通事故」獲賠多達17萬元人民幣的金額。 上海市檢察機關近日以涉嫌詐騙罪批准拘捕徐某。

「事故」發生時，道路上的閉路電視拍攝到，一輛黑色私家車在右轉時，一輛同向而行的電單車在即將撞上黑色私家車時，將速度放緩，並輕輕撞到已經停下的私家車右前側，電單車司機隨即倒地並遲遲不能起身。當地警方到場處理時亦判斷，「因為私家車司機是轉彎未讓直行的電單車，現場直接定責是私家車全責」。

但是，當警方輸入當事人身份資料後發現，電單車司機徐某在事發的這一段期間內共發生過10多宗類似的「交通事故」。警方還表示，徐某在2020年，共涉及19宗類似案件，在2019年有20宗。涉及的交通事故方式幾乎如出一轍。

據上海市浦東新區人民檢察院檢察官項群傑介紹指，徐某多次在事故發生後要求「私了」，並非常熟悉保險所需材料和流程。而且，徐某傷勢進展特別快，「剛剛發生碰撞，下一秒就立馬就已經腫包了」。徐某一天之內發生多宗交通事故，用同一份病歷資料申請多間保險公司的理賠時，產生的費用也會偏高。

近日，徐某因涉嫌詐騙罪被當地檢察院批准拘捕。當地檢察院表示，這類已經達到數額巨大的情節，建議按照三年以上十年以下進行量刑。目前案件正在進一步偵查中。

上海市浦東新區檢察院，批准拘捕疑犯徐某。（央視新聞）

（央視）