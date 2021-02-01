人事變動｜周波任遼寧政協主席　胡昌升任黑龍江省政府黨組書記

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-01 09:30

歲末年初，中國各地陸續召開地方兩會，人事任命頻繁。1月底，遼寧、黑龍江兩省高層人事出現變動。

據《遼寧日報》消息，1月30日，遼寧省第十二屆政協委員會第四次會議選舉周波為省政協主席。周波職務為遼寧省委副書記，2月1日消息顯示，周波已任省政協黨組書記。

1月30日，遼寧省第十二屆政協委員會第四次會議選舉周波為省政協主席。（國務院新聞辦公室）

公開資料顯示，生於1962年的周波是上海人，是工商管理碩士，高級工程師。曾長期在中國國企內任職，並且曾擔任過上海市外經貿委主任、黨組書記，市發展改革委主任等職務。從履歷看，周波具有極強的經濟理論基礎和發展經濟的經驗。

2013年2月，周波升任上海市副市長，升任副部級，其分管的領域依然是與經濟密切相關的工作。

2015年，在周波任上海市副市長仕途一片大好時，因違反中共「八項規定」遭到嚴重警吿處分。2016年年底，周波被「解禁」，升任上海市委常委，2019年周波轉任遼寧省委副書記。

此外，黑龍省政府黨組書記人選亦出爐。1月30日晚，「黑龍江新聞聯播」報導，「黑龍江省委副書記、省政府黨組書記、省應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部總指揮胡昌升來到指揮部」，這表明，胡昌升已任黑龍江省政府黨組書記。

胡昌升大概率出任黑龍江省長一職。（清華大學官網）

1月29日晚，中共中央批准胡昌升任黑龍江省委委員、常委、副書記。

此番胡昌升擔任黑龍江省政府黨組書記、省委副書記一職，可能意味着空缺多時的黑龍江省長人選即將出爐。

胡昌升出生於1963年12月，江西高安人，1986年從成都地質學院（現為成都理工大學）畢業後長期在四川工作。2015年6月，胡昌升首次跨省履新，出任青海省委常委、組織部部長。2017年7月，他再次跨省調職，接替轉任福州市委書記的王寧，任福建省委常委、組織部部長，10月當選為十九屆中央候補委員。

2018年11月，時任福建省委常委、廈門市委書記裴金佳出任中央台辦、國台辦副主任。次年2月，胡昌升轉任廈門市委書記。2020年9月，胡昌升出任福建省委副書記，繼續兼任廈門市委書記，直至此次調整。

此外，1月29日，湖南（毛偉明）、雲南（王予波）、貴州（李炳軍）、甘肅（任振鶴）、海南（馮飛）等省省長先後出爐。有消息傳，安徽省省長李國英已調離，其去向暫不明確。