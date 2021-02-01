新冠疫苗｜以生理鹽水製假疫苗出售　內地犯罪團夥80餘人被拘

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-01 14:45

內地正推進新冠疫苗注射，許多民眾希望盡快注射疫苗，不過這也引來不法分子覬覦。內地警方近期就破獲一個犯罪團夥，該團夥為牟取暴利，以生理鹽水加工製作假新冠疫苗，並層層加價銷售。江蘇、北京、山東等地警方聯手打掉造假窩點，拘捕80多名疑犯，現場查扣假新冠疫苗3000餘支。

警方已拘捕80多名涉案疑犯。（示意圖／視覺中國）

據新華社報道，近期，公安部部署全國公安機關開展依法嚴厲打擊嚴密防範涉疫苗犯罪專項行動，主動排查、依法嚴厲打擊製假售假、非法經營、走私疫苗，接種疫苗過程中發生的非法行醫和以疫苗為幌子進行詐騙等犯罪行為，切實維護疫苗研發生產流通使用秩序。

按照公安部統一部署，江蘇、北京、山東等地公安機關近日成功破獲一宗特大製售假新冠疫苗案件，打掉了造假窩點，斬斷了犯罪鏈條，抓獲疑犯80餘名，現場查扣假新冠疫苗3000餘支。

經審訊查明，2020年9月以來，疑犯孔某等人為牟取暴利，通過向預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製作假新冠疫苗，並層層加價銷售。目前，孔某等人製售的假新冠疫苗流向均已查明。

國藥疫苗．懶人包｜中國首款新冠疫苗獲批上市 公共產品全民免費

事實上，目前內地已經有16款新冠疫苗進入臨床試驗階段，其中7款新冠病毒疫苗進入Ⅲ期臨床試驗階段，1款疫苗（國藥中生新冠滅活疫苗）已經附條件上市。

對於國藥中生新冠滅活疫苗的價錢，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新早前表示，疫苗的基本屬性是屬於公共產品，「價格可能會根據使用規模的大小有所變化。但是一個大前提是，肯定是為全民免費提供，這是一個大前提。」

（綜合報道）