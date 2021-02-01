中國海警法今起正式生效　日本憂釣島局勢緊張升級

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-01 16:00

全國人大會議1月22日通過「海警法」，新法在今天（2月1日）起生效。

1月22日，全國人大常委會審議通過《中華人民共和國海警法》，授權海警在「中國管轄海域」處理他國船隻時可以使用武器。

日本《讀賣新聞》稱，日本擔憂在釣魚島周邊警備的日本海上保安廳巡邏船，以及在此海域捕撈的日本漁船可能成為中國動武的對象。

報道指，中國海警船2020年在日本領海外側的、毗連區航行的日子有333天，創新高紀錄。中國海警的配備是1萬噸級的大型巡邏船，船隻越來越大型化，有的巡邏船配有類似海軍裝備的76毫米機關炮。

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報道表示，日本漁會官員擔心未來漁船在釣魚島海域會被中國海警以武器相向。日本方面正積極加強海上保安廳的能力，報道指，如果海上保安廳無法應對的話，將由日本海上自衛隊應對。

據透露，日本防衛省希望與中國儘快協商開設自衛隊與中國海軍官員之間的熱線，以避免發生偶發性衝突。

稍早前，中日兩國政府1月20日曾圍繞包括釣魚島在內的東海局勢，舉行外交部門司局長級視頻會議。會議期間，日方就中國公務船1月中旬多次進入釣魚島周邊日本領海、靠近日本漁船的情況，向中方提出了嚴正抗議，強烈要求中方應對。

中國外交部則表示，中方重申在釣魚島問題上的原則立場，向日方表達了關切，希望雙方相向而行，通過對話溝通管控分歧，切實維護東海穩定安寧。