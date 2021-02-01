緬甸政變｜新華社：緬首都與外界通訊一度中斷　華使館促準備應急

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-01 16:13

緬甸政壇動盪，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）2月1日遭軍方拘留，全國局勢緊急。 據內媒報道，當地華人和中資企業表示，目前處境比較安全，只是部分需要與當地政府對接的工作事宜受到影響。 中國駐緬甸大使館經商處在中資企業微信群通知稱，請中國公民做好應急準備。

1日上午，官方新華社記者張東強在緬甸最大城市仰光現場拍片報道，街頭局勢平穩，車輛通行正常，沒有異常情況，但其所使用的當地兩個手機運營商的電話卡已無法正常通訊，光纖網路則還能正常使用，此外，他當時指目前緬甸首都內比都與外界的通訊中斷。

新華社仰光現場報道片段截圖：

官媒環球網報道指，在仰光工作的劉先生表示，現在環境比較混亂但整體相對安全，街上車輛明顯減少，城市主要進出通道受阻，「手機運營商的網絡已經切斷了，目前WIFI網絡還能使用，但下午可能斷網」。劉先生在緬甸從事互聯網金融工作，是銀聯的服務商，他又指他的擔憂主要源於業務方面，因為疫情還未結束，又遇到這種情況，業務會受到很大影響。

仰光的機場被封鎖。（環球網）

一家民營企業駐緬甸員工鄭先生表示，今天他不敢出門，還沒去買東西，聽說小區出現了物資搶購的情況，便利店現在已經沒貨了，「家裡還有一些生活用品，可以維持幾天」。他表示有些擔心，但目前當地華人相對安全。

一家駐緬甸的中資企業員工指，由於事發地是內比都，而大部分中資企業都在仰光，所以受影響不大。目前員工情緒比較穩定，項目正常運轉，部分需要與當地政府對接的工作事宜受到影響。

央視報道指，緬甸仰光國際和國內出入口均於當地時間2月1日早上5時30分關閉，全部航班取消。不少已經接受新冠病毒檢測準備乘機的旅客受阻。據了解，中國的國航、東航、南航等航空公司的航班均已在1月底之前完成執飛，2月沒有航班安排。目前暫無中國旅客滯留在緬甸仰光國際機場的報告。

中國駐緬甸大使館經商處在中資企業微信群通知稱，請中國公民做好應急準備，不要驚慌，有情況及時向使館反映。

2020年緬甸大選前夕，緬甸社會矛盾加劇：

（綜合報道）