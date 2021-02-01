緬甸政變｜民眾湧超市搶購生活必需品　銀行提款機外排長龍

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-01 14:35

2月1日凌晨，緬甸總統温敏（Win Myint）、國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等人被軍方拘留。隨後，緬甸民眾出現哄搶生活必需品的情況。美國國務院發表聲明，呼籲緬甸軍方領導人釋放所有被拘留的人。

中國央視新聞報道，2月1日早上，在緬甸軍方宣布接管政權之後，仰光、曼德勒等多地出現大批民眾搶購大米、油等生活必需品的情況，同時銀行的自動提款機前也排起長隊。據報道，緬甸軍方已控制緬甸多地的政府和議會，首都內比都等地一度出現大範圍通訊中斷。

新華社報道，緬甸最大城市仰光的市政大樓已被軍方控制，仰光街頭較為平靜，當地一些民眾在討論拘留事件。

美國國務院發表聲明稱，美國對緬甸軍方拘留多名政府領導人的報道表示嚴重關切和震驚，這些領導人包括國務資政昂山素姬和民間社會領導人。美國呼籲緬甸軍方領導人釋放所有人，尊重緬甸人民在民主選舉中表達的意願。美國支持緬甸人民追求民主、自由、和平與發展的願望。軍方必須立即扭轉這些行動。

緬甸執政黨全國民主聯盟發言人妙紐此前表示，總統温敏、國務資政昂山素姬及一些民盟高級官員，於2月1日凌晨被軍方拘留。民盟中央執行委員會部分成員以及一些地方官員和議會民盟議員也被拘留。