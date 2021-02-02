「妳的兩個娘都尿了」　名作家賈平凹之女寫詩屢提排泄物掀論戰

撰文： 李亭 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-02 16:08

內地知名作家賈平凹的女兒賈淺淺，其文學水平近日遭到廣泛質疑。賈淺淺發表的「不雅詩歌」以及「口水文」在網絡引發圍觀熱議。

內地文學藝術界刊物《文學自由談》微信公眾號1月28日發布文章《唐小林：賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象》，引發關注。文章寫道，賈平凹的女兒賈淺淺爆紅，背後是各路文學名家和詩人積極為賈淺淺的詩歌撰寫評論，溜鬚拍馬。」

文章列舉了賈淺淺各項詩歌比賽的獲獎經歷和詩歌作品，批評賈淺淺詩歌是「回車鍵（按：指電腦鍵盤的Enter鍵）分行寫作」、「骯髒噁心的垃圾文字」。

內地女作家賈淺淺被質疑「文學水平差」、「靠關係升職」。（微博）

其中，賈淺淺的詩歌《那年，那月，那書》，收錄於其新出版的第3本詩集《椰子裏的內陸湖》，該詩這樣寫道：

他忽然清清嗓子對我說 嗨，我叫邁克，是來西安的留學生 你看的什麼書 《廢都》。我答道，並且努力把窩着的書角展了展 廢都？那是什麼意思呢 那個老外聳聳肩

《文學自由談》文章稱，「這種『淺淺體』詩歌，之所以受到追捧，是因為有無數看不見的手在翻雲覆雨、興風作浪」，「這種骯髒噁心的垃圾文字，這與詩歌怎麼能夠捆綁在一起，更無法想象，那些出版商們為何要如獲至寶、爭先恐後地包裝出版」。

此外，文章批評稱，賈淺淺的詩歌中有「無數的錯別字和各種硬傷」。例如，《夢在左，靈魂在右》中的「風驟雨橫，門掩蒼（滄）浪之水」，《Z小姐的雨天》中的「一隻（應為「支」）煙的功（應為「工」）夫，她和這個世界都陷入沉默」。

該文發布後，關於賈淺淺的爭議頓時席捲網絡。網民紛紛曝出其多處有爭議的詩作，例如使用「屎」、「尿」等「不雅詞彙」等。

賈淺淺多處涉及「屎尿屁」的詩作被網民罵「粗俗不堪」，甚至掀起模仿潮（點擊瀏覽大圖）：

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資料顯示，賈淺淺是西北大學文學院副教授、碩士生導師，賈平凹文學館常務副館長，陝西省青年文學協會副主席。賈淺淺的父親是中國作家協會副主席賈平凹，賈平凹在中國文學界頗負盛名，他的很多小說都曾入選學校教材。

資料還顯示，賈淺淺曾任西安建築科技大學文學院副教授，而其父親賈平凹曾任西安建築科技大學文學院院長，父女曾在同一所大學任職，這亦引發網民對賈淺淺真實實力的質疑。

西安建築科技大學文學院前副院長韓魯華表示，賈淺淺的入職流程是公開、符合規範的，與其父的身份並無關聯。韓魯華稱自己看過賈淺淺的詩作，「我認為她在詩歌寫作上是有才華和靈性的。」

賈淺淺的詩作被不少網民評論為「低俗」、「不堪入目」、「不要臉」等，不過也有網民表示「看似粗俗，卻有靈魂」。該事件甚至上升到關於文學風格的爭論。有文學評論者稱，「賈淺淺的文字是頗有靈氣和個性的，她擁有詩人的天賦和能力，把文學變得更加感性、可視化。」對於此次風波，賈平凹父女都暫未回應。

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新華社：或可自賞，莫付流觴

官媒新華社周二（2日）發表評論文章稱，批評意見可能未窺全豹，爭議之詩或為遊戲之作。但文學創作的基本原則還是要遵循的——圖自賞，創新可以大膽嘗試；為流觴，詩文不能有傷大雅。

文章稱，與「五穀輪迴之所」相關的事物，並不是說一概不得入詩入文，畢竟《莊子》中就有「道在屎溺」的說法，文藝作品中適當地打破禁忌，也確實是一種創作手法，可以更好地觸動受眾的心靈。但是，人皆有羞惡之心，「羞惡之心，義之端也」，過度解構也會引發受眾的反彈，所謂物極必反，就是這個道理。

文章指出，要防止對名宿之後有過多的惡意猜想，但是全社會也有理由希望他們能在繼承創新上下功夫，或青出於藍，或別開生面。這是公眾喜聞樂見的。

（綜合報道）