新年禮盒混淆「福」「禍」二字　人民文學出版社為失誤致歉及賠償

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-02 10:33

農曆新年臨近，各種年貨琳瑯滿目。近日有網民發現，內地的人民文學出版社（以下簡稱「人文社」）新年禮盒《五福迎春．人文年禮2021》，混淆了「福」和「禍」兩個漢字，並質疑「這還能作為春節禮品嗎」？ 人文社周一（2月1日）發出致歉信，並全線下架錯版的五福迎春新年禮盒，同時提出補救及賠償措施。

人文社的五福迎春新年禮盒中，左下角的漢字是「禍」不是「福」。（網絡圖片）

人文社文創部表示，五福迎春新年禮盒收錄了「啟功五福」。因對書法缺少專門研究，而啟功先生的書法贗品很多，為確保收字準確，特從《啟功書法字彙》（秦永龍、倪文東主編）中選取了五個「福」字。

人文社承認，「五福」中有一個為錯字，向多位書法專家求證，確認此字為誤收，為這次嚴重的工作失誤向讀者致以誠摯歉意，同時承諾以後將對所有產品加強管理，嚴格自查。

此外，人文社提出為買到錯版產品的讀者全額退款。不選擇退款的讀者可以申請補發一個大的啟功福字（印章燙金版），同時將附贈其他禮物以表歉意。

人文社從《啟功書法字彙》中選取的五個字，其中黃色圈的為誤收字。（網絡圖片）

網民熱議：

「這就是所謂的福禍相依嗎。」 「是福不是禍，是禍躲不過。」 「深刻詮釋禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」 「大過年的就是圖個吉利，這種低級錯誤都能鬧出來。」 「錯版往往是絕版。更有收藏價值。」

據介紹，人民文學出版社於1951年3月在北京成立，是國家級專業文學出版機構，經營各種圖書、文學作品出版，現隸屬於文化部。