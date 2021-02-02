山東諸城市發生違法傾倒化工廢料事件　4人中毒亡3人入ICU搶救

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-02 16:50

1月31日，山東諸城市發生一宗違法傾倒化工廢料事件，導致4名村民死亡，3人被送至醫院深切治療部搶救，數十人中毒入院。 經專家現場勘察，初步確定事故原因為違法傾倒的化工廢料揮發，產生有害氣體。內媒報道指，致毒物質或為劇毒化學物硫化氫。

內媒《新京報》本月2日報道指，事件發生地為諸城市舜王街道箭口村，4名遇難村民為同一家人，為一名剛上大學的女生、女生的父母及爺爺。此外，遇難者家中還有一名16歲的少年，目前因輕微中毒在醫院就診。

4名遇難村民在救護車到達時已沒有生命體徵，經全力搶救仍回天乏術。此外，另有3名中毒村民在深切治療部搶救，但生命體徵平穩。五六十人餘名村民在普通病房治療，他們的主要徵狀為頭暈、噁心、腿發麻、咳嗽等。

報道指，在深切治療部搶救的3人是同一家人，是一對60歲左右的夫婦和他們20多歲的兒子。1月31日早上7點多，這家人與外界失聯，親屬上門查看時發現三人均已倒在樓梯間，不省人事，「當時這家的兒子情況最嚴重，口吐鮮血，身體發硬」。

一名醫務人員稱，經醫療團隊初步判斷，致毒物質為劇毒化學物硫化氫，硫化氫達到一定濃度後，人體即便短暫吸入也會受到強烈影響。為了搶救中毒村民，醫務人員中已有兩人有輕微中毒反應。

有毒物質由外地運入排放

一名舜王街道辦相關負責人表示，這些有毒物質為液體，被人從外地運到箭口村某臨街下水道後排放。為保證居民安全，當地政府已緊急疏散了臨街下水道附近的人員。報道指，自1月31日起，應急管理部門就在現場清理傾倒的危化品，截至2月1日已經清理完畢。

報道又指，經公安機關調查，向箭口村傾倒化學廢液的工廠為一個五人合伙的小作坊，為2020年12月中旬開設，主要生產化工產品。這家小工廠就在箭口村附近，半個月前就有村民反映該廠向外傾倒散發刺鼻異味的廢液。

（《新京報》）