新冠肺炎｜車厘子銷量、價格大跌　南京商戶出示核酸報告安顧客心

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-02 17:05

往常，車厘子每年11月初在內地市場上市，供應期為3個多月，農曆新年臨近之際，車厘子亦成為線上、線下的主力水果之一。但自今年1月份，江蘇省無錫市、河北省石家莊市等地相繼有進口車厘子表面被檢出新冠病毒陽性，這極大影響了車厘子銷路，多地的車厘子出現銷量下滑、價格大跌的情況。 有內地傳媒報道指，江蘇省南京市的多名水果商表示，目前，車厘子價格和銷量均出現攔腰斬，人氣較高的車厘子品種，批發價僅為去年的約一半。為了消除顧客的疑慮，許多商家為進口水果都進行了核酸檢測，還出示報告。

南京有水果店售賣特價車厘子。（現代快報）

內地傳媒《現代快報》消息，南京有水果店在門口的大聲公中播放車厘子限時優惠的消息，引發路人注意，「車厘子特價88元（人民幣，下同）一箱，限時優惠請挑選」。該水果店的店主表示，現在的價格消費者還是能接受的，不僅年輕人多，也有不少老年人來買，「原先120元一箱，現在降到了88元，這樣的價格是以前沒有的」。

而鑑於消費者對「車厘子陽性」的顧慮，多數商家亦都張貼及提供車厘子核酸檢測報告。在南京新街口附近的超市內，車厘子正在參加促銷活動，主打款的價格為每斤40元，在車厘子的旁邊有提示牌寫到，「在售的車厘子，均已通過核酸檢測正規渠道報關檢疫，門店均可查看檢測證明和消殺證明，請您安心挑選」。有店員表示，由於車厘子的價格偏低，致使銷量回升，剛剛過去的周末還一度賣空。

在南京的眾彩果品市場，有經營了逾十年的水果批發商介紹指，「車厘子陽性」對銷售影響不小，「上周最低時，價格只有同期的一半」，譬如人氣最高的2J車厘子去年批發200元一箱，上周只賣70至80元，近幾日回升至150元左右，價格逐漸平穩。這名水果商還介紹指，每一批進場的進口水果都有相關證明。為了打消顧客疑慮，他也將檢測報告保存在手機裡。包括最新一批車厘子的出入境檢驗檢疫證明、進口貨物報關單、核酸檢驗報告單、冷鏈消殺處理結果報告等等。

南京眾彩果品市場D區業務主任表示，雖然車厘子受到一定影響，但其他進口水果價格和銷量基本持平。其中，榴蓮、菠蘿蜜等帶殼的進口水果比較受歡迎。

（現代快報）