內地在進口車厘子驗出新冠病毒　智利召開緊急會議將加強產品檢驗

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-29 18:02

內地多地近期均有發現進口智利車厘子，在包裝上驗到對新冠病毒檢測呈陽性，引發不少民眾恐慌及擔憂，以致車厘子滯銷，價格暴跌。 據內地傳媒報道，事件引發智利高度關注，智利外交部、農業部及水果出口協會等各方於近日召開緊急會議商議應對方案，認為智利的水果出口企業應加強出口產品的檢驗工作，用實際行動提高消費者信心。

內地的進口車厘子價格暴跌，商家被迫從以往的「論克賣」變成「論斤賣」。（中新社）

報道引述智利水果出口協會主席羅納德．鮑恩表示，這次車厘子在華遇冷是近30年來智利水果出口行業經歷的最複雜的情況。協會已在第一時間向中國的貿易伙伴和消費者發布公告，保證智利車厘子行業嚴格遵守中國政府以及世界衛生組織等規定的所有生產和出口準則，並強調自新冠肺炎疫情暴發以來，智利車厘子產業已迅速為所有種植者和出口者建立具體的預防性指南和檢查清單，並通過嚴格遵守出口國的法規不斷加強有關措施，以確保外國消費者可以食用美味、健康和安全的智利車厘子。

另外，智利外交部長安德烈斯．阿拉芒亦表示，出口的智利車厘子遇到的問題嚴重，現已經與有關方面取得聯繫，以便掌握一切情況並使銷售盡快恢復正常。智利農業部則指高度重視車厘子等出口中國的智利水果的安全問題，將與中國海關等部門加強聯繫，保障食品安全。

中國是智利車厘子出口的第一大目的國，出口量佔比達90%以上。（中新社）

據介紹，中國是智利車厘子出口的第一大目的國，出口量佔比達90%以上。根據智利外交部此前預計，本季智利車厘子在中國市場的銷售額將超過18億美元（離岸價格）。智利出口商協會亦透露，目前已經有近1.3億公斤的智利車厘子出口到中國，估計仍有1.9億公斤待出口。

（綜合報道）