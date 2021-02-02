布林肯批中國破壞對港承諾　外交部：外國無權干涉香港事務

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-02 17:30

當地時間1月31日，美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，批評中國對香港採取的行動是破壞對香港的承諾，美國應協助遭壓迫的受害香港人，為他們提供避風港。 在北京，外交部發言人汪文斌在今日（2日）舉行的例行記者會上回應指，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉，他又說，美國應該認真反思，避免對中美互信與合作造成損害。

美國國務卿布林肯稱，美國應協助遭壓迫的受害香港人，為他們提供避風港。（AP）

汪文斌強調，中方在涉港問題上的立場是一貫、明確的，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉，任何違法行為都必然要受到法律制裁，這在任何堅持法治的國家和地區都是一樣的。

汪文斌稱，如果美方不反對這些基本原則同樣適用於美國國會山發生的事情的話，就應該認真反思，並糾正公開「為香港違法者撐腰打氣」、借涉港問題干涉中國內政的錯誤言行，避免對中美互信與合作造成損害。

對於美國國務卿布林肯稱中國對抗疫情欠缺透明度，汪文斌表示，疫情發生以來，中方始終本著開放、透明態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作。世衛專家已三次來華，同中方就相關議題進行溝通交流。

外交部表示，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。（外交部網站）

美應邀請世衛專家去美國開展溯源研究

他說，此次世衛專家來華是全球溯源科研合作的一部分。中國政府為此提供了大力支持協助，中方專家同他們的同行分享了大量信息和研究成果，就共同關心的科學問題進行多輪深入交流。世衛方面及國際專家對此給予積極評價。需要指出的是，病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地。不少線索、報導和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點暴發。

他還舉例稱，據美國疾控中心研究報告，2019年12月的一些美國人獻血樣本中存在新冠病毒抗體，這意味著那時候新冠病毒或已在美國出現，早於美國官方報告首例新冠肺炎確診病例的時間是2020年1月21日。

汪文斌強調，希望美方也像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，並保持透明度，邀請世衛組織專家去美國開展溯源研究，為國際抗疫合作和溯源作出積極貢獻。

（外交部）