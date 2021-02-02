布林肯：中國對抗新冠肺炎疫情缺乏透明度

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-02 08:39

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月1日接受全國廣播公司（NBC）訪問，提到中國對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情缺乏透明度，形容是深層問題。他重申，中國對美國構成最大挑戰。

布林肯接受節目《今日》（Today）訪問，指摘中國沒有履行國際義務，沒有提供有關疫情疫情源頭的資訊。他表示，「毫無疑問，特別是新冠肺炎首先爆發時，即使是今天，中國仍然未有向國際社會提供必要資訊和確保專家可以進入中國」。他認為，缺乏透明度和坦誠是一個深層問題。

圖為2021年1月27日，美國國務卿布林於國務院出席記者會。（美聯社）

記者米切爾（Andrea Mitchell）就中國問題提問道，「你於國務卿提名認證會曾曾表示，中國是對美國國家利益最重大的威脅，如果中國對台灣採取行動你是否會採取措施，你認為將來我們是否會和中國發生軍事衝突？」

布林肯回應道，「毫無疑問，與其他國家相比，中國對我們構成最大的挑戰。但美中關係性質複雜，關係存在對立的層面，也當然有競爭的層面，與此同時也存在一些合作的層面」。他同時表示，「但無論我們如何處理中美關係任何層面的問題，我們都必須能夠從一個實力佔據優勢的地位而不是弱勢位置應對中國」。

布林肯指出，「我認為這一實力來自於擁有強大的聯盟，而中國則沒有」。不過他同時指出，「從很多方面來看，中國構成的挑戰是我們自己造成的弱點，也是中國日益強大的原因」。

布林肯於訪問也提到俄羅斯的局勢，批評莫斯科暴力鎮壓示威者。他指，如果俄羅斯認為示威是美國所指使的，他們就犯了錯，並認為示威是緣於俄羅斯人對貪腐和專制的沮喪。