地方密集換屆　中紀委等三部門下令嚴防境外干擾

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-02 20:56

2021年起，中國地方各級領導層將陸續換屆。近日，中共中央紀委機關、中共中央組織部、國家監察委員會聯合印發《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》，在嚴明換屆紀律方面，明確提出「十個嚴禁」。 其中包括：嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官、嚴禁跑官要官、嚴禁個人說了算、嚴禁說情打招呼、嚴禁違規用人、嚴禁跑風漏氣、嚴禁弄虛作假、嚴禁干擾換屆。對於干擾換屆，《通知》提到，對境內外敵對勢力攪擾破壞換屆的，嚴加防範、堅決打擊。

《通知》還就「嚴禁干擾換屆」指出，對黑惡勢力、家族勢力、宗教勢力干擾影響換屆選舉的，違規接受境外機構、組織、個人提供資助或者培訓的，以威脅、欺騙、利誘等手段妨害他人自由行使選舉權的，造謠誹謗、誣吿陷害或者打擊報復他人的，一律嚴厲查處，涉嫌違法犯罪的依法追究法律責任。

雖然距離中共二十大還有1年多時間。（新華社）

《通知》指出，中共總書記習近平上任後對貫徹落實新時代黨的組織路線、樹立正確的選人用人導向、深入整治選人用人不正之風、做好換屆工作等作出了一系列重要論述，為嚴肅換屆紀律指明瞭方向、提供了遵循。

《通知》表示，同時也要清醒認識到，選人用人中的腐敗現象和不正之風還禁而未絕，一些地方政治生態尚未完全修復，干擾破壞換屆的風險隱患尚未完全消除，換屆期間往往又是問題易發多發期，對此必須高度重視，進一步嚴明紀律要求。

中共人事進入密集調整期。（Reuters）

按照中國政壇慣例，絕大多數省級地方官員都會在2021年底或2022年上半年完成新老交替。所以近期，中國各省市自治區進入地方大員加速「換血期」。據統計，近6成省份2020年內調整了黨委書記或政府主官，2021年預計有至少七省的黨委書記將出現調整，包括江蘇、山東、河南等經濟和人口大省。

目前，中共進入人大政協「兩會」最後籌備期。今年「兩會」將拉開兩重帷幕，一重是中國新五年規劃「開局之年」，一重是中共二十大前「換屆之年」。