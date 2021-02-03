美報吿指003型國產航母排水量達10萬噸　將在南海獲得優勢

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-03 15:40

美國國會研究服務院1月27日發布年度報吿《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》，報吿稱解放軍正在製造排水量達到10萬噸的003型國產航母，將在南海獲得優勢。

中國第3艘國產航母003型正在加緊建造。（Google Earth截圖）

根據報吿內容，此前003型國產航母的排水量預計約8萬噸，但最新衛星圖顯示其達到10萬噸，同時會搭載未來的殲-31及從殲-20發展而來的第五代戰鬥機。報告又稱，中國「試圖發展」10萬噸核動力電磁彈射器004型國產航母，但由於「經濟原因」已暫停。

報吿稱，中國藉此在南海和西太平洋獲得優勢，美國海軍需要通過研發技術，改變艦隊結構、提高戰備能力和研發新技術武器來應對。

中國在建的003型國產航母細節曝光（請點擊大圖瀏覽）：

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報吿指出，中國「正在建造世界上規模最大艦隊」，至今已有大約350艘軍艦和潛艇，其中包括130多艘水面戰鬥艦。相比之下，美國海軍的作戰力量約有293艘。報吿還認為，中國海軍現代化首要目的是為了應對台海潛在衝突。

報吿稱，在新一輪大國競爭的時代，中國的軍事現代化努力，包括海軍現代化努力，已經成為美國國防規劃和預算的首要焦點。

中國海軍造艦仍在進行中（點擊大圖瀏覽）：

中國海軍的現代化建設不僅包括建造艦艇、戰機和其他武器，還包括了在維修、後勤、人員素質、教育和訓練以及演習方面的改進。報吿有重點談及了解放軍正在發展的幾個平台、包括航母、水面艦艇、水下艦艇、兩棲攻擊艦等項目。由於中國採取聯合作戰的形式應對海上衝突，報吿除了介紹中國海軍作戰平台以外、還重點介紹了火箭軍的平台。

報吿認為，解放軍已經部署了兩種反艦彈道導彈東風-21D和東風-26。東風-21和東風-26反艦彈道導彈在去年8月的實彈試射演習中，成功擊中西沙群島以南的一艘移動靶船。中國也在開發高超音速滑翔體反艦導彈，這可能使中國反艦彈道導彈更難被攔截。

事實上，003型國產航母的最新進展不斷引發外界關注。近日，根據網絡流傳的圖片顯示，正在建造中的003型國產航母已開始「第二層」的建造。隨着覆蓋在機庫甲板上的第一段大跨度鋼結構的組裝完成，，其「不同以往」的部分也即將出現。

另有台媒報道，003型國產航母可以在2021年下水，假如後續發展一切順利，可於2025年左右服役。

（綜合報道）