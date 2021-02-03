網紅美容霜公廁灌裝汞超標逾7000倍　網上仍有售標註「孕婦可用」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-03 12:04

浙江警方早前搗毀一個生產銷售偽劣化妝品集團，扣押偽劣「瓊曼」、「豪曼」、「伍昱潔」系列美容霜、滋養膏等10萬多件化妝品，這些網紅美容霜是在公廁內灌裝，檢測更發現其汞含量超標逾7000倍。 內地傳媒報道，涉事化妝品至今網上仍然有售，每瓶價格約50元，並標註「孕婦可用」。 目前浙江臨海專案組正在對接廣州、哈爾濱警方，肅清生產銷售的源頭。

警方查獲的一批原材料。（紅星新聞）

據此前報道，警方是在接獲有市民求助稱使用網紅美容霜後險些毀容，經進一步偵查就發現有一個盤踞在重慶山城的家族式生產、銷售偽劣化妝品集團。從2104年至今，涉事化妝品已經生產銷售超過70萬瓶，涉案金額達3000多萬元。

最令人震驚是，涉事化妝品是在一個廢棄的公廁內灌裝生產，現場衛生環境惡劣，充斥蠅蟲，灌裝工具鏽跡斑斑，散發陣陣惡臭，原料亦是隨地堆放。

不過，雖然該集團已被查獲，但內地傳媒發現，目前網上仍有銷售「瓊曼」美容霜和「瓊曼」靚顏精華液，其中「瓊曼」美容霜規格為35克，售價為每瓶48.9元，「瓊曼」靚顏精華液則為55毫升規格，售價為每瓶49.9元。在商品介紹中，均未出現生產廠家名稱，且在商品詳情中稱「孕婦可用」。

內地傳媒向商家查詢，對方就表明有現貨，但由於疫情原因現在快遞停運，需要等到農曆新年後才能發貨，同時也有商家表示下單成功後會盡快發貨。

涉事化妝品至今在網上仍然有售。（紅星新聞）

臨海市市場監管局指出，涉事化妝品汞含量嚴重超標，短時間內確能達到美白效果，但長期使用可引起皮炎、色素沉積甚至誘發過敏性皮炎和皮膚癌。此外，汞會導致肝腎損害，孕婦使用後還會通過胎盤屏障影響到胎兒，嚴重危險健康。

（綜合報道）