西安高校團隊參加科創比賽作品涉抄襲GTA裝備　遭獲獎名單剔除

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-01 18:30

內媒報道指，西安交通大學一個團隊參加科創大賽的作品涉嫌抄襲著名電玩GTA 5（俠盜獵車手5）的裝備，該作品更一度擬授二等獎，最終遭獲獎名單剔除。

內媒報道指，涉嫌抄襲的作品項目名稱為「GM-1型聚變式單人通勤飛行摩托設計」，涉事科創大賽為「交通·未來」大學生科創作品大賽。該西安交通大學團隊有成員三人，參賽組別為未來交通設計。

該項目資料顯示，「GM-1式單人通勤飛行摩托是基於人類可控核聚變技術成熟的前提下，對未來交通方式的一種概念創想」，並從外殼、控制器、發動機、線性裂變、渦輪扇、飛行翼六個方面介紹了該創想。有網友指出，前述作品與遊戲GTA 5中「暴君MK2」載具的外觀設計基本一致。

內媒報道指，公示文件提及，前述作品本來擬授二等獎。至1月26日，該大賽官網再次發布獲獎名單的通知，最終前述作品不在名單內。

2月1日，西安交通大學黨委宣傳部一名工作人員表示，在收到網友反饋前述情況後，該校已成立相關專家組，相關情況正在調查中。

根據資料，本屆（第三屆）「交通·未來」大學生科創作品大賽指導單位為中國高等教育學會，主辦單位為上海交通大學、西安交通大學、西南交通大學、北京交通大學。該大賽旨在培養大學生的科技創新及實踐能力，加強各高校學生之間科技文化交流，助推智能交通領域創新發展。

（綜合報道）