緬甸政變｜阻止聯合國安理會譴責聲明　中國外交部：避免矛盾激化

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-03 17:21

緬甸日前發生軍事政變，就聯合國安理會周二（2日）舉行有關緬甸局勢的會議，中國外交部發言人汪文斌周三（3日）表示，安理會採取任何行動都應有助於緬甸政治和社會穩定，又提到中方對安理會正在討論的內部文件遭洩露表示不解和震驚。 外電報道，中國在會上阻止安理會譴責緬甸軍事政變的聲明，由於中國是聯合國安理會常任理事國，擁有否決權。

汪文斌在例行記者會上表示，中方建設性參與了安理會就緬甸局勢舉行的內部磋商，並強調中國是緬甸的友好鄰邦，中方希望緬甸各方以人民的意願和利益為重，通過對話在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

汪文斌續指，國際社會應為緬甸妥善解決分歧營造良好外部環境，安理會採取任何行動都應有助於緬甸和平和解，避免矛盾激化令局勢進一步複雜化。同時，對於安理會正在討論的內部文件遭到洩露，中方表示不解和震驚，認為這既不符合安理會的工作規則，也不利於安理會成員的團結互信。

周二，有緬甸士兵走近內比都國會。（Reuters）

緬甸去年11月舉行國會大選，國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟贏得逾八成選票大勝，但軍方聲稱發現大量選舉舞弊，拒絕承認結果。結果在周一（1日），軍方發動政變並拘禁昂山素姬、總統溫敏（Win Myint）及政府高層。國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）翌日宣布就任國家領導委員會主席。

（綜合報道）