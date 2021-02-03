新冠肺炎｜外交部：中方盼各國合作　共同與世衛開展病毒溯源研究

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 20:10

世界衛生組織專家組正在中國展開新冠病毒溯源工作。針對中方是否會正式要求世衛赴美開展病毒溯源研究，中國外交部發言人汪文斌今日（2月3日）表示，新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作。

世界衛生組織專家組正在中國展開新冠病毒溯源工作。（AP）

汪文斌表示，中方始終本着開放、透明態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作，為世衛專家赴華提供大力支持協助。不少線索、報道和研究表明，病毒和疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點出現，世衛應根據事實和職責對其他國家和地區進行類似的考察。

汪文斌指出，希望有關各方像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，邀請世衛組織專家開展溯源研究，為國際抗疫合作和構建人類衛生健康共同體承擔應盡的責任和義務。

世衛專家組今日到訪武漢病毒研究所，現場有多名保安駐守。（AP）

據了解，世衛專家組今日會到訪武漢病毒研究所。專家組成員達薩克（Peter Daszak）日前接受英媒訪問時，透露實地考察提供了有價值的資訊及前所未見的數據。專家組連日已到訪多個地點，包括湖北省動物疾病預防控制中心、武漢市金銀潭醫院，以及最初出現新冠肺炎確診病例的武漢市華南海鮮批發市場。

（綜合報道）