新冠肺炎｜世衛專家組抵達武漢華南海鮮市場

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-31 18:48

世界衛生組織（WHO）專家組在中國武漢市完成隔離後，1月31日進行實地調查工作並到訪武漢市華南海鮮批發市場。中國方面同一天公布有關情況。

2021年1月31日，WHO專家組抵達武漢市華南海鮮批發市場。（AP）

據美聯社1月31日報道，WHO專家組1月31日前往武漢市華南海鮮批發市場考察。1月29日和1月30日專家組已經分別前往接診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情早期病人的兩家醫院考察。

中國國家衛健委1月31日發布消息稱，WHO專家組1月28日下午解除集中隔離醫學觀察，走訪湖北省中西醫結合醫院、武漢市金銀潭醫院，與醫務人員和早期患者進行交流，還參觀了「人民至上，生命至上」抗擊新冠肺炎疫情專題展覽。

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中國國家衛健委透露，中方與WHO專家組已就下一步工作安排達成了一致意見，將在繼續遵守當地疫情防控規定的基礎上，開展走訪有關疾控、科研機構和貿易市場等，科學、嚴謹做好新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源聯合研究工作。

英國廣播公司（BBC）1月30日稱，WHO專家組1月29日前往湖北省中西醫結合醫院考察，這是他們第一次外出實地考察。1月30日上午，專家組則拜訪了金銀潭醫院。這兩家醫院都是收治武漢新冠肺炎疫情早期病患的醫院。其中，湖北省中西醫結合醫院的醫生張繼先被中國官方媒體認定為最早上報新冠肺炎疫情的人。

金銀潭醫院則是武漢收治新冠肺炎病人的主要定點醫院，該醫院副院長黃朝林以及多名前線醫生曾在醫學期刊《柳葉刀》發表了武漢已知最早確診病例的論文。

WHO專家組前往武漢市金銀潭醫院：

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WHO發言人哈里斯（Margaret Harris）1月29日表示，由於健康方面的限制措施，該小組在武漢市的接觸僅限於由中國東道主組織的訪問，而不會與當地社區交流。「團隊會出去，但他們會被巴士送到所有地方，所以他們不會和社區有任何接觸，他們只會接觸到被組織的、與研究有關的各種人」。

WHO專家組表示，追蹤新冠病毒來源的過程非常複雜，可能需要數年時間才能完成。