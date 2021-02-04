中國研製亞洲最大單口徑天線驗收　將接收「天問一號」回傳數據

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-04 11:37

中國自主研製的70米口徑全可動天線周三（3日）在國家天文台完成驗收，即將投入使用。 這是目前亞洲最大的單口徑天線，可以360° 旋轉，俯仰角度可達0°-90°，能精準定位到火星，將用於中國火星探測任務，負責接收「天問一號」火星探測器回傳數據。

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據介紹，天線的雙曲面反射面板面積達到了4560平方米，相當於10個籃球場大小。天線高度為72米，重量為2700噸。官方傳媒指出，事實上中國投入使用的天線有35米、40米、50米等多種類型，但由於火星探測任務距離達4億公里，現有天線無法滿足訊號接收需求，70米口徑天線就是專門為火星任務。

中國首次火星探測任務工程副總設計師李春來在受訪時直言，如果接收不到數據，火星探測任務就是失敗及沒有意義。訊號會首先由雙曲面天線接收，然後反射到上方吊裝的副反射面，再折回到位於天線底部的饋源，最後再放大、傳輸。盡管訊號會十分微弱，但是只要保證訊號持續不斷傳輸，就能夠保證數據的完整性、準確性。

報道又提到，事實上「天問一號」飛往火星的半年多時間以來，70米口徑天線已經開始測試工作，大概每個月會接受一次科學數據。隨着探測器接近火星，天線獲取數據的頻率增至10天左右一次，待正式開始工作後，天線就會每天接收大量回傳數據。

對於「天問一號」的現況，中國航天科技集團有限公司的最新消息指，「天問一號」至今總飛行里程已超過4.5億公里，距地球約1.7億公里，預計本月10日，即年三十（11日）前後進行近火制動，開啟環繞火星之旅。