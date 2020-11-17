助力「天問一號」任務　中國首個深空天線組陣系統啟用

經過歷時近兩年的建設，中國首個深空天線組陣系統已在西安衛星測控中心喀什深空站正式建成並完成各項調試測試工作，於近日正式啟用。中新社指，該系統可直接投入到「天問一號」「嫦娥四號」任務中。

由於僅靠單個大口徑測控天線已經不能滿足中國深空測控任務對測控和數據傳輸的需求，為提高地面系統對深空探測器下行數據的接收能力，西安衛星測控中心喀什深空站新建3座35米口徑天線，與該站原有的1座35米天線組成深空天線組陣系統。該系統達到等效66米口徑天線的數據接收能力，探測距離和接收靈敏度較現有設備將得到大幅提升，為中國執行各類深空探測任務提供有力測控支持。

中國首個深空天線組陣系統↓↓↓

西安衛星測控中心喀什測控站站長李四虎受訪時說，該系統不僅可以實現對單個深空探測器的高精度跟蹤測控，每台天線也可單獨工作，實現對多個深空目標的同時跟蹤。

此外，該系統可以與其他天文台站實現異地組陣，開展聯合射電天文觀測活動。

西安衛星測控中心喀什深空站工程師楊龍介紹說，「作為中國深空測控網的重要組成部分，我們完成了『嫦娥三號』『鵲橋中繼星』『嫦娥四號』等為代表的深空測控任務。在『天問一號』全任務階段中，我們與佳木斯、阿根廷深空站接力攜手，持續接收、探測器遙測數傳數據，並實施測軌和上行遙控以及干涉測量原始數據的採集記錄與傳輸等任務，為『天問一號』探火之旅保駕護航。」