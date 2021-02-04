想「射波」謊稱感染新冠肺炎　天津男涉虛構事實擾亂公共秩序被拘

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 13:09

為了不想上班，有人會以生病、家中有事為由請假，惟天津市22歲男子孫某，卻向上司謊稱感染新冠肺炎，需要居家隔離。警方接報調查，並證實他未有感染新冠肺炎。目前，孫某因涉嫌虛構事實、擾亂公共秩序，被警方依法行政拘留5日 。

內地傳媒報道，孫某2個月前因感染肺炎向公司請假到醫院治療，期間劉某致電對方詢問其身體恢復狀況。孫某聲稱自己感染新冠肺炎，正在居家隔離，不能上班，更稱政府和公安局都知道他受感染，並將一張病毒檢測為陰性的檢測報告的照片發給劉某。

劉某認為事件疑點極多，首先，感染新冠肺炎不會居家隔離；其次，孫某與公司大多數人都有接觸，按理均應該隔離觀察，但對方放假2個月以來，公司都沒有人因與他接觸以受感染。同時，孫某出示的病毒檢測報告結果為陰性。為了確定孫某所言是否屬實，劉某決定報警。

警方接報後立即與孫某聯繫，惟對方稱自己沒有感染新冠肺炎。為確定情況屬實，民警立即聯繫有關衛生部門，將孫某帶到醫院接受病毒檢測，並採取集中隔離措施。最終，孫某的病毒檢測結果呈陰性，而他在隔離期間的身體狀況一切正常，確定他沒有感染新冠肺炎。

孫某（右）被警方予以行政拘留5日。 （網上圖片）

孫某的14天隔離期結束後，民警依法對其進行傳喚。孫某交代，因自己不願上班，於是謊稱感染了新冠肺炎，並以此為理由向公司再請一段時間的病假，為了讓上司相信自己的謊言，更編造出政府與公安局都知道其受感染的謠言。

（綜合報道）