新冠肺炎｜研究指近2000萬入境中國的新冠患者　約一半為無症狀

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-03 18:15

世界權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》周二（2日）發布了一份來自中國的研究，發現去年4月到10月中旬，入境中國的病毒檢測陽性患者中有一半為無症狀患者，且比例隨着時間推移而愈來愈高。

該研究題為「Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections Among Persons Entering China From April 16 to October 12, 2020」，作者是中國疾病預防控制中心主任高福、中疾控流行病學首席專家吳尊友等人。研究以去年4月1日起至2020年10月12日的入境人員作為對象，結果發現此期間的1939.8萬入境人員中，有3103人病毒檢測呈陽性，當中又以男性感染者佔多數，達75.5%，年齡則以20至49歲之間者佔最多，達80.8%。

在這些患者中，約40%即1354人在入境時已有症狀，而4.4%即137人入境時尚無症狀，惟隔離期間出現症狀，因此同樣被歸入確診病例。至於51.9%患者，即1612人隔離到第13天時仍無症狀，故被定義為無症狀感染者。

研究又發現，無症狀感染者的比例開始隨時間顯著提高，從去年4月16日至30日的27.8%，增至9月28日至10月12日的59.4%；有無症狀與性別之間未發現有相關性，不過年紀愈大，表現出症狀的比例愈高。

就新冠肺炎無症狀患者的傳染力，早在去年5月來自廣州市疾病預防控制中心、廣東省第二人民醫院聯合完成的一項研究就發現，無症狀指示病例密切接觸者的繼發感染率最低，為0.8%，而輕症狀者繼發感染率為3.5%，中症狀者5.7%，重症狀者繼發感染率為4.5%。

（澎湃新聞）