新冠肺炎｜研究指近2000萬入境中國的新冠患者　約一半為無症狀

撰文: 陳進安 最後更新日期: 2021-02-03 18:15

世界權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》周二(2日)發布了一份來自中國的研究,發現去年4月到10月中旬,入境中國的病毒檢測陽性患者中有一半為無症狀患者,且比例隨着時間推移而愈來愈高。

該研究題為「Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections Among Persons Entering China From April 16 to October 12, 2020」,作者是中國疾病預防控制中心主任高福、中疾控流行病學首席專家吳尊友等人。研究以去年4月1日起至2020年10月12日的入境人員作為對象,結果發現此期間的1939.8萬入境人員中,有3103人病毒檢測呈陽性,當中又以男性感染者佔多數,達75.5%,年齡則以20至49歲之間者佔最多,達80.8%。

在這些患者中,約40%即1354人在入境時已有症狀,而4.4%即137人入境時尚無症狀,惟隔離期間出現症狀,因此同樣被歸入確診病例。至於51.9%患者,即1612人隔離到第13天時仍無症狀,故被定義為無症狀感染者。

研究又發現,無症狀感染者的比例開始隨時間顯著提高,從去年4月16日至30日的27.8%,增至9月28日至10月12日的59.4%;有無症狀與性別之間未發現有相關性,不過年紀愈大,表現出症狀的比例愈高。

就新冠肺炎無症狀患者的傳染力,早在去年5月來自廣州市疾病預防控制中心、廣東省第二人民醫院聯合完成的一項研究就發現,無症狀指示病例密切接觸者的繼發感染率最低,為0.8%,而輕症狀者繼發感染率為3.5%,中症狀者5.7%,重症狀者繼發感染率為4.5%。

(澎湃新聞)