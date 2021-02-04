新冠肺炎｜黑龍江雞西將返鄉者健康碼由綠改黃　受質疑後改正

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 13:25

黑龍江雞西市雞冠區多名低風險地區返鄉人員近日反映，自己的健康碼被社區強制「由綠改黃」。雞冠區政府、多個社區昨日（2月3日）承認，確實曾執行過改碼措施，但事後已調整，目前低風險地區返鄉者不用被改碼。 對於更改健康碼的原因、操作依據、具體流程等，街道辦工作人員未有正面回應。

郭女士的健康碼被更改為黃色。（網上圖片）

從北京返回雞西市的郭女士透露，1月31日，她由低風險地區的北京朝陽區，返抵雞冠區向陽街道園林社區，被社區要求居家隔離，並提供健康碼截圖。社區樓長表示，會在後台將其綠色健康碼更改為黃色，以便管理。她隨後查看發現，其健康碼已變成黃色，並按要求將更改後的截圖發給樓長留存。

同時，雞冠區西山街道、西雞西街道居民亦反映類似改碼問題，質疑社區改碼操作的合理性。從外地返回雞西市的西山街道西山社區居民王明（化名）反映，社區管理人員要求他出示健康碼截圖，然後將其綠色健康碼改成黃色，而黃色健康碼上標示「居家隔離」。

社區樓長表示會在後台將郭女的綠色健康碼更改為黃色，以便管理。（網上圖片）

對此，雞冠區政府及西山街道辦事處的工作人員證實，雞冠區確曾執行過將返鄉者健康碼顏色「由綠改黃」的防疫舉措，隔離14天後再改回綠色。雞冠區疫情防控指揮部工作人員昨日回應稱，並無政策要求返鄉人員健康碼改色，在正常情況下，若從低風險地區回到雞西是不用改碼；而有關改碼的舉措已更改，但低風險地區返鄉人員的防控措施，仍要以各街道落地政策為準。

（綜合報道）