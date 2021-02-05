中國國防部指在境內進行一次反導攔截技術試驗　並達到預期目的

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-05 10:39

中國國防部在周四（4日）晚上發布消息，指已在境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，並且試驗達到預期目的。 官方傳媒《環球時報》引述專家分析，該消息反映中國相關技術愈來愈成熟，已具有實際攔截能力和戰鬥力。 該報總編輯胡錫進更進一步認為，此舉是對美軍司令的「核戰爭」言論的有力回擊，且非常及時。

值得一提是，在公布消息前不久，北京、山西、新疆多地就有目擊者發現天空有導彈飛行後留下的尾迹，當時就有不少人猜測可能是正在進行導彈測試。

中國多地目擊者目睹陸基中段反導攔截技術試驗過程（點擊大圖瀏覽）：

報道稱，今次是解放軍第5次1對外公開宣布中國進行陸基反導技術試驗，此前4次分別發生在2010年1月11日、2013年1月27日、2014年7月23日及2018年2月6日。報道指，每次發布的內容都相當簡短，且用詞相同，「可以看出這是按照預定規劃日程進行的試驗，是正常和例行性的」。

軍事專家宋忠平就稱，今次的消息是反映中國陸基反導攔截技術愈來愈成熟，心態也愈來愈開放自信。同時，消息發布的時間，當天正值有一艘美國軍艦穿越台海，加上美國總統拜登即將要在美國國務院發表首次講話，為執政期內的外交政策願景定下基調，「也因此，中國國防部主動公布該消息也是在對可能發生的『不實報道』進行『攔截』」。」

至於胡錫進在國防部發布消息後翌日凌晨即在微博上發文，稱這次試驗來得非常及時。美軍戰略司令部司令查爾斯·理查德（Charles Richard）2月2日發文，稱美國重新設想阻嚇中國和俄羅斯的方法，包括正視核戰爭「現實可能性」。

胡錫進說，理查德是在要美國對中俄實施核訛詐，用「打核戰爭」阻嚇中俄，尤其是恫嚇中國。他認為，中國的這次成功試驗是對美軍上述司令狂妄叫囂的強有力回應，儘管中方在聲明中已經表示，這次試驗「不針對任何國家」。

胡錫進表示，無論中美關係接下來取何走向，中國的核力量以及反導技術都需加強。美國遲早會對中國實施核訛詐高壓的，中國必須有1000枚以上足夠多的核彈頭、以及足夠強的投射突防手段，讓強大的二次核打擊能力也就是核報復能力高度可信，讓那些試圖攻擊中國的外部力量面對中國這種能力不寒而慄，只有那樣，中國的國家安全才會是牢不可破的。

值得一提是，在公布消息前不久，北京、山西、新疆多地就有目擊者發現天空有導彈飛行後留下的尾迹，當時就有不少人猜測可能是正在進行導彈測試。

（綜合報道）