最新99A型主戰坦克現身中印邊境後　新疆軍區近日再列裝新型裝備

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-05 17:06

中印邊境對峙持續，最新消息顯示，中國在邊境前線再列裝新型裝備。 與此同時，印度被指正研製隱身戰機，不過該款戰機模型亮相航展後，就被認為是中國戰機山寨版。

中國軍媒「中國軍視網」2月4日發布的新聞片段顯示，駐守在中印邊境西段的中國人民解放軍新疆軍區某火力團，為某營舉行新裝備授裝、接裝儀式。

同時，解放軍西藏軍區還展開考擴限制障礙路段駕駛、躲避彈坑駕駛、坡上動作駕駛、涉水路段駕駛多個項目在內的駕駛複訓工作。

新疆軍區列裝新裝備及中印在熱欽山口對峙照曝光（點擊大圖瀏覽）：

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稍早前，新疆軍區還換裝了最新型的15式輕型坦克。15式輕型坦克重35噸，主要用於山嶽叢林、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，具有重量輕、防護能力好、攻擊力強等特點。

15式輕型坦克已進駐中印邊境（點擊大圖瀏覽）：

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而此前一天，央視發布消息稱，解放軍裝備的99A型重型坦克已經出現在邊境前線，同時出現的還有04A型步兵戰車。99A型主戰坦克和04A型步兵戰車是解放軍陸軍重型機械化合成旅的拳頭裝備。

99A型坦克是解放軍最新型主戰坦克，戰鬥權重達55噸，裝備50倍徑125毫米滑膛炮，單車備彈41發；該坦克裝備1,200馬力發動機，最大時速達75千米，最大作戰範圍800千米。該坦克安裝獨有的激光壓制觀瞄系統。

對於99A型坦克進駐中印邊境前線，分析指，這可以防範對解放軍最為不利的一種場景，那就是「近距離偷襲」。

分析還稱，實際上，這兩種坦克甚至不會有開火的機會，只要激光測距機一開，99A的激光吿警接收機就會立刻發出警報，然後激光壓制觀瞄系統會自動朝着對方的瞄準鏡打出一束高功率激光，直入炮長的視網膜，讓他失去從業資格。隨後才是主炮反擊。

99A出現在中印邊境對峙前線（點擊大圖瀏覽）：

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在印度方面，印度總統科温德（Ram Nath Kovind）1月29日在向國會議員講話時表示「我國政府保持警惕，並全心全意維護國家利益。還在實控線部署了更多部隊，以保護印度的主權。」

據稱，印度軍方在拉達克（Ladakh）地區部署了印度國產攻擊直升機、陣風戰鬥機、坦克和其他軍事裝備。此前印軍在部署「陣風」戰鬥機還宣稱，該戰機遠勝中國的殲-20。

印軍部署的「陣風」戰鬥機及中國殲-20戰機更多照片曝光（點擊大圖瀏覽）：

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同時，印度還被指正研製隱身戰機。印度國產五代機AMCA的新款模型於2月3日亮相「印度航空航天展2021」國際航空展覽會。

印度國產五代機AMCA模型亮相航展及中國FC-31戰機畫面（點擊大圖瀏覽）：

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（綜合報道）