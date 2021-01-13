中印衝突｜解放軍從拉達克撤出1萬士兵　印媒：或與極端天氣有關

中印因邊境問題關係緊張。近期有印度媒體引述印軍官員指，解放軍已從印度東部拉達克地區撤出1萬名士兵，印軍正密切監視事態發展。 據印媒報道，解放軍的舉動旨在重新部署邊界的部隊，此時撤軍可能與極端天氣有關。

兩軍在拉達克地區已對峙第9個月，雙方在其前線和縱深地區共部署10萬士兵和武器。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道引述前印度北方陸軍司令少將DS Hooda指，解放軍從縱深地區撤軍的關鍵原因，或與冬季期間不進行大規模甚至有限的軍事行動有關；解放軍旨在重新部署邊界部隊，前線部署仍然保持不變。

目前，中印已舉行8輪軍事會談，惟新一輪的軍事談判則尚未有具體日期，之前預定的談判也被推遲。雖然雙方在拉達克地區保持對峙，但印度國防部總參謀長Bipin Rawat日前還是前往達列城對敏感地區作安全審查，印度空軍首席空軍司令Rk Bhadauri也在本周初到訪拉達克東部地區。印度空軍在聲明中稱，空軍司令在空軍基地和高級着陸場向美國空軍參謀長介紹了印度空軍在邊界衝突時會做出的應對。

另一方面，印度國防部在今年元旦日（1日）的年度重大回顧中表明，解放軍曾對印軍使用非正統武器，使得兩軍陷入對峙僵局，但就沒有載明是哪一類非正統武器。而去年11月，中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮出席一個講座時表示，解放軍曾在中印邊境地區的班公湖南岸，動用微波武器擊退印軍，成功奪回被佔山頭。

解放軍日前在已經結冰的斯潘古爾湖湖面上進行刺殺訓練，更多詳情請點擊圖集↓↓↓

（綜合報道）