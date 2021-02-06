東莞幹部探訪住別墅「困難家庭」？　社區澄清非貧困戶純屬誤會

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-06 16:30

廣東省東莞市長安鎮鄉鎮幹部近日慰問有需要的家庭，但外界有指有「困難家庭」竟住在豪華別墅中，引起熱烈討論。對此，長安鎮上角社區居民委員會微信公眾號周六（6日）發消息回應事件，指涉事居民是春節慰問對象，並非貧困戶，為工作人員進行消息推送時表述不當表示歉意。

長安鎮上角社區居民委員會指出，多年以來，社區都會在春節前夕組織對鰥寡孤獨或患有重大疾病以及其他困難的黨員和居民家庭進行走訪慰問，每年慰問對象會按實際情況而定。

周三（3日），社區邀請鎮領導和社區幹部一共走訪了3戶居民家庭，其中涉事社區居民為71歲的盧老先生，其患有高血壓，曾經中過風，更在去年5月遭遇交通意外致傷，故將其納入本年度春節慰問名單。住院兩個月後，盧老先生便一直暫住女兒家養傷，身體逐漸恢復過來，社區組織考慮到盧某行動不便，便前往其女兒家中進行慰問。

社區強調，盧老先生不是貧困戶或低保對象，而是社區確定的春節送溫暖臨時走訪慰問對象；就工作人員進行消息推送表述不當，未將困難人員與重大疾病群眾歸類劃分，繼而對盧老先生造成了困擾及對慰問貧困群眾活動造成負面影響，社區表示深深歉意，並承諾未來將提升信息發布能力，以免造成公眾誤解。

（澎湃新聞）