江西萍鄉貧困戶住宅現「豪華傢私」　官方：住戶用拆遷款自行裝修

近日，江西萍鄉經濟技術開發區管委會刊發《區領導督導脫貧扶貧工作並走訪看望貧困戶》一文，因配圖中貧困戶家中裝修陳設看起來較為豪華，引起網民熱議。 萍鄉經開區管委會工作人員其後回應稱，相關住宅是貧困戶拆遷後安置的公寓房，由貧困戶用補償款自行裝修。

引發爭議的微信文章截圖。（網上圖片）

據悉，上述文章已經被刪除，但相關截圖還是在網絡上傳播。文章稱，8月19日上午，江西萍鄉經開區黨工委書記李錦林督導村脫貧攻堅工作，李錦林一行先後走訪了田中村和三田村的幾戶建檔立卡貧困戶，與貧困群眾面對面交談，傾聽他們對生產生活方面的想法和訴求。

其中最引人關注的是文中數張配圖。圖片顯示，當地官員在多位貧困戶家中交談。在田中村的兩戶貧困戶陳某和李某家中，客廳敞亮，地上鋪又大理石瓷磚，客廳擺放了梳化以及風格統一的茶几。有網民感慨萍鄉的發展相當不錯，「這貧困戶家中梳化比我家的還大呢。」

周五（21日）下午，江西省萍鄉市副市長崔傳鵬表示，經開區的農村地區情況與普通農村有所不同，該地的城鎮化水平普遍高於其他地區。崔傳鵬解釋稱，「判斷一個家庭是否貧困，不能光看房屋的外表。可能有些家庭剛剛歷經拆遷，政府提供的拆遷補償條件還是相當不錯的。但這些家庭之中，有的因疾病、殘疾等原因，經濟狀況仍然很拮据。」

萍鄉經開區管委會有關工作人員會也證實，上述住宅是貧困戶用拆遷補償款自行裝修，在當地貧困戶中這類較為豪華的裝修不是普遍現象。

2019年萍鄉經開區領導曾走訪過同一貧困戶。（網上圖片）

有人質疑，既然貧困戶已經拿到了拆遷安置補償款，經開區為何還要對他們繼續進行幫扶。對此，當地扶貧辦主任陳海輝表示，按照相關政策，萍鄉經開區在貧困戶退出後堅持正向激勵，留出緩衝期，在脫貧攻堅期內，繼續實行扶持政策，確保脫貧不脫策。

據相關工作人員介紹，出現在微信文章中的兩位貧困戶，分別是田中村陳某和李某，兩位貧困戶均在2014年納入建檔立卡貧困戶。其中陳某建檔立卡時人均年收入為2190元（人民幣．下同），通過扶貧政策幫扶後，去年底實現人均年收入14488.3元；李某建檔立卡時人均年收入為2184元，通過扶貧政策幫扶後，去年底實現人均年收入10893.4元。

據悉，萍鄉經開區有建檔立卡貧困戶172戶、672人，截至2018年底已全部脫貧退出，貧困發生率從0.42%降至0%。

（澎湃新聞）