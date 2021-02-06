鄭爽范冰冰甩難？內地抵制劣跡藝人新規3月起實施　將不溯及過往

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-06 17:42

內地女藝人鄭爽的代孕棄養事件再次激起關於抵制劣跡藝人的風潮。周五（5日），中國演出行業協會在相關主管部門指導下，制定並正式推出《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。該辦法首次就演藝人員從業規範作出明晰，並明確聯合抵制和復出規定。 今日（6日），中國演出行業協會秘書長潘燕在接受官媒新華社的訪問時表示，《管理辦法》將於3月1日起正式實施，不溯及過往，之前的相關情況均不適用於該辦法。

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潘燕表示，《管理辦法》適用人群是指從事音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、曲藝等各類型舞台藝術演出的表演者，如歌手、樂隊成員、唱跳組合成員、舞蹈演員、話劇演員、戲曲演員、音樂劇演員、相聲演員、脫口秀演員、雜技魔術演員等。

《管理辦法》也首次明確規定演藝人員應當自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對象等10項義務性、責任性條款，以及15項禁止性條款。

當中禁止性條款包含：違反憲法確定的基本原則，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，或者損害國家榮譽和利益；組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動；以欺騙、隱瞞等方式惡意違反或不履行合同，擅自變更已經審核批准的演出內容，以及有其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形等等。

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近年不時有內地藝人捲入爭議，甚至被批評其有道德問題。較近期的例子為鄭爽被踢爆與前男友張恒赴美找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕期間曾有棄養念頭。事後鄭爽形象跌落谷底，不但其代言的品牌迅速「割席」，廣電總局更明言要「封殺」，不再為她提供發聲露臉的機會和平台。

若把時針再往前撥，2018年女星范冰冰被指涉嫌「陰陽合同」偷稅漏稅。同年10月，官媒新華社證實范冰冰須在限期內繳清8.8億的欠稅及罰款；范冰冰本人亦在其微博上發文道歉，指出對於自己長期沒有擺正國家利益、社會利益和個人利益的關係，在電影《大轟炸》及其他一些合同中出現利用「拆分合同」等逃稅問題，深感羞愧。

但根據潘燕介紹，《管理辦法》自今年3月1日正式試行，不溯及過往，之前的相關情況均不適用於該辦法。

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至於違規藝人是否接受社會舉報，潘燕回應指，道德建設委員會秘書處負責日常輿情跟踪和相關信息收集整理工作，及時發現和了解演藝人員違規情形。同時，協會道德建設委員會的委員和中國演出行業協會會員均在可了解掌握相關事實依據的前提下，向委員會申請對違規演藝人員啟動評議程序，評議工作嚴格按照管理辦法和相關工作章程辦理。由於本辦法是行業自律管理規範，適用範圍僅限行業內，將不設立社會舉報渠道。

潘燕還說，協會目前正在完善與管理辦法配套的《道德建設委員會工作章程》和《違規演藝人員自律懲戒和復出評議標準》，並報相關主管部門。自3月1日起，對於違規藝人的自律懲戒措施和復出評議都將由道德建設委員會按照相關工作章程和評議標准開展。委員會的人員構成中行業內代表只佔總數的三分之一以內，且每次評議工作都將採用委員「背靠背」互不干擾的方式進行，力爭綜合各界代表的意見，做到客觀公正。

（新華社）