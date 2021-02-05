鄭爽代孕棄養後　內地推新規抵制劣跡藝人　哪些行為或被封殺？

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-05 19:07

針對近期屢有內地藝人違反社會公序良俗，如女星鄭爽出現代孕棄養事件等，中國演出行業協會周五（5日）在相關主管部門指導下，制定並正式推出《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，將在3月1日起正式實施。 該辦法首次就演藝人員從業規範作出明晰，並明確聯合抵制和復出規定，其中危害國家統一的藝人亦可被抵制。

該辦法適用於中國境內從事音樂、戲劇、舞蹈、曲藝、雜技及其他形式的現場演出活動的表演者，是一部包含從業規範和自律管理措施在內的成文管理辦法。該辦法指出，「作為社會文化價值觀念傳播的重要主體，演藝人員理應承擔啟迪思想、陶冶情操、溫潤心靈的重要使命，大眾亦對演藝人員的藝術修養、良好品德、高尚情操寄予更高要求。」

該辦法也首次明確規定演藝人員應當自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對象等10項義務性、責任性條款，以及15項禁止性條款。

當中禁止性條款包含：違反憲法確定的基本原則，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，或者損害國家榮譽和利益；通過違反保密協議、偽造變造材料等不正當手段謀取利益，或者利用職業之便謀取不正當利益；組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動；因酒駕、無證駕駛、肇事逃逸、惡意滋事等擾亂公共秩序，造成惡劣社會影響；在營業性演出中以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾；以欺騙、隱瞞等方式惡意違反或不履行合同，擅自變更已經審核批准的演出內容；表演方式恐怖、殘忍，利用人體缺陷或以展示人體變異等方式招徠觀眾；煽動民族仇恨、民族歧視，以及有其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形等。

演藝人員一旦違反有關規範，演出行業會員單位將根據演藝人員違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制，且須在聯合抵制期限屆滿前3個月內提出申請，經同意後才可繼續從事演出活動。

據報作為專門機構，依該辦法設立的道德建設委員會會承擔演藝人員道德建設和從業自律等工作，並按規定對違規者的從業限制和復出作評議，而該委員會由演出場所經營單位、文藝表演團體、演出經紀機構等管理人員代表，演藝人員代表，網絡表演（直播）經營單位管理人員代表，共青團中央、全國婦聯、中國關工委等群團組織代表和專家代表，新聞媒體代表，律師代表以及其他相關行業的代表組成。

【相關圖輯】美國找代母生B卻棄養遭央視重批 一個圖輯看清鄭爽代孕風波（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

近年不時有內地藝人捲入爭議，甚至被批評其有道德問題。較近期的例子為鄭爽被踢爆與前男友張恒赴美找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕期間曾有棄養念頭。事後鄭爽形象跌落谷底，不但其代言的品牌迅速「割席」，廣電總局更明言要「封殺」，不再為她提供發聲露臉的機會和平台。有網友反映，目前鄭爽仍有近10部劇待播，但若想順利上映，恐只能靠換角或者後期處理。值得一提的是，鄭爽在《1921》中飾演的角色是中國女權主義、婦女解放運動領導人，部分網民認為這相當諷刺，「你接這個角色的時候良心不會痛嗎？」

中國視協電視界職業道德建設委員會早前更就鄭爽一事，發布《電視藝術工作者應自覺追求德藝雙修用明德引領社會風尚》一文，指無論作為普通公民，還是演藝人員，鄭爽行為本身已超越社會大眾普遍認知的道德底線。文章當時已提及電視藝術工作者承擔着啟迪思想、陶冶情操、溫潤心靈的重要使命，並呼籲業者要把崇德尚藝作為一生的功課，統一為人、做事、從藝，自覺追求真才學、好德行、高品位，自覺遵守社會公德和公序良俗，以高尚的道德情操和優秀的文藝作品，引領良好社會風尚。

此外，本名艾力卡木．阿斯克爾的內地男脫口秀演員卡姆捲入吸毒案，案件去年7月20日宣判，其容留他人吸毒罪成被判囚8個月，並處罰金2000元（人民幣，下同），繳獲的毒品予以沒收。據他供述，案發於其租住的房屋內，當時他提供的大麻放在桌子上，有吸食習慣的眾人便自然而然地抽起來，至於吸食的工具也是由他用易拉罐製作。他續指，自己數年前開始有雙相情感障礙，其後更要每天吃藥，白天不吃就情緒不穩，晚上不吃就失眠，自己吸食大麻正是從精神狀態極差的那段時期開始。

+ 2 + 2 + 2

若把時針再往前撥，則要數到2018年女星范冰冰被指涉嫌「陰陽合同」偷稅漏稅。同年10月，官媒新華社證實范冰冰須在限期內繳清8.8億的欠稅及罰款；范冰冰本人亦在其微博上發文道歉，指出對於自己長期沒有擺正國家利益、社會利益和個人利益的關係，在電影《大轟炸》及其他一些合同中出現利用「拆分合同」等逃稅問題，深感羞愧。她又指在配合調查期間一直反省作為一個公眾人物應起到模範帶頭作用，不應在經濟利益面前喪失自我約束、放鬆管理，以致違法失守。

港台藝人方面，香港演員房祖名及台灣演員柯震東等人，於2014年8月在北京一洗浴中心吸食大麻，結果被北京警方查獲。最後房祖名於北京被判處有期刑期6個月，於2015年2月13日刑滿釋放。柯震東則回到台北地檢署處接受調查，後者處分柯震東緩起訴2年，後依職權送再議，最終台灣高等法院檢察署駁回確定。

（綜合報道）