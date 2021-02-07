俄媒稱中俄CR929客機2023年將首飛　此前一度被傳項目停滯

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-07 09:50

中俄合製的CR929寬體大飛機項目一度被傳停滯，引發關注。但據最新消息稱，CR929即將開始製造，該款飛機將在2023年首飛。

據俄羅斯《專家》周刊網站1月25日文章，中國商用飛機有限責任公司（簡稱中國商飛）預研總工程師楊志剛日前表示，中俄已就CR929寬體遠程客機的生產參數達成一致，預計首架飛機今年開工製造。

這篇題為《俄中飛機將在2023年首飛》的文章還引述其他媒體稱，CR929自2014年開始設計，目前包括飛機具體形狀、大小及主要結構材料在內的參數都已確定。

2018年11月6日，中俄合製的CR929展示樣機在珠海航展首次亮相。（視覺中國）

CR929是中俄聯合研製的大型寬體客機，全機長63.3米、翼展61.2米、高17.9米。CR929的航程遠達12000公里，從中國北京或上海出發可以滿足亞太和歐洲航線需求，能直飛北美的温哥華、西雅圖、舊金山、洛杉磯等地，基本滿足中國市場95%的航線需求。從莫斯科出發，可以滿足俄羅斯市場現有航線的全部需求。

俄方參與CR929研製的公司為聯合飛機製造公司，所負責的領域是中部、機翼控制枱和機翼機械化。中方則負責機身、整流罩以及水平和垂直尾翼。

除基本型外，CR929客機家族（C代表中國，R代表俄羅斯）還有加長型CR929-700和縮短型CR929-500。報道稱，首次試飛定於2023年進行。

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對於這款飛機，另一個重要問題是誰將成為供應商。楊志剛說，「如果可能的話，我們希望同時有兩家或者以上的企業能夠為我們供貨。從某種意義上來說，這對於我們業務的連續運行提供了一個保險機制。」

同時，報道引述俄羅斯高等金融管理學院一位教授稱，飛機研發的預期成本為130億到200億美元。另外，該飛機所需的PD-35大功率發動機的批量生產應於2028年在彼爾姆汽車製造公司開始。

據悉，推力高達35噸的PD-35發動機將是俄羅斯有史以來研製的推力最大的航空發動機。此前，俄羅斯航空製造集團還曾表示，對PD-35發動機的部分測試將在現有的PD-14發動機上進行。PD-14是上世紀80年代以來俄羅斯研製的首款國產民用渦輪風扇發動機，2020年12月15日，配備PD-14發動機的MS-21-310客機進行了首飛。

據報道，CR929客機最初將使用通用電氣或羅爾斯羅伊斯公司（Rolls-Royce plc）的發動機。