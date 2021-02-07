英媒指3名中國間諜偽裝成記者被驅逐　中方：無端抹黑

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-07 10:55

英國《每日電訊報》2月5日刊登題為《偽裝成記者的三名中國間諜被逐出英國》的報道。對此，2月6日，中國駐英大使館發函駁斥報道內容為冷戰思維，是無端抹黑中英正常交往與合作。

中國使館表示，英國是中國在歐洲重要合作伙伴。中國重視發展同英國的關係，從不對英國構成任何威脅。中英在相互尊重，平等相待基礎上開展廣泛領域的合作，實現優勢互補，交流互鑑，互利共贏，為兩國人民帶來了實實在在的好處。

中國外交部發言人趙立堅1月29日宣布，自1月31日起，「中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明。（資料圖片）

文中稱，中國駐英記者一向恪守新聞職業道德，遵守英國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報道，為增進中英兩國人民之間的了解和溝通發揮了積極作用。

文中強調，針對中國記者的相關報道無端抹黑中英正常交往與合作，損害中國媒體聲譽和形象，甚至渲染「中國威脅論」，完全是「冷戰」思維在作祟，違背了新聞媒體尊重事實、客觀公正的基本職業道德。

2月4日，英國《每日電訊報》報道稱，在2020年，英國驅逐了三名持記者簽證在英國活動的中國間諜。

BNO通道開啟，給中英關係投下震撼彈：

+ 5 + 5 + 5

該報道援引英國政府消息人士的話稱，被驅逐的3人是中國國家安全部的情報人員，並以在媒體機構工作為由，獲得記者簽證抵達英國。

上述消息人士稱，這3名中國國家安全部情報官員自稱為3間不同的中國傳媒機構工作。

自1月29日，中方宣布不再承認英國授予香港人BNO護照後，中英兩國屢現矛盾。2月4日當日，英國政府宣布，吊銷中國國際電視台（又稱中國環球電視網，英文名CGTN）的電視牌照。部分原因系該電視網隸屬於中國共產黨，違反了英國廣播法。

（綜合報道）