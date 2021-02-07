湖南常德80後女幹部非法集資收受禮金　涉以色謀權謀私被「雙開」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-07 12:20

湖南省常德市石門縣紀委監委上周三（2月3日）通報，石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊，涉嫌以色謀權，以權謀私，被縣紀委監委「雙開」（開除黨籍並開除公職）。據了解，李小瓊為80後，近幾年一直負責招商工作，前年曾接受內地傳媒採訪，談及招商引資工作。

李小瓊涉嫌以色謀權，以權謀私，被縣紀委監委「雙開」。（網上圖片）

通報稱，經查，李小瓊違反中央八項規定精神，超標準接待；違反廉潔紀律，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動並謀取私利；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係，並造成不良影響；涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。

李小瓊身為黨員領導幹部，背離初心使命，以色謀權，以權謀私，生活腐化，貪圖享樂，嚴重損害黨員幹部形象，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。依據有關規定，石門縣紀委監委決定對其予以開除黨籍及公職處分，其涉嫌犯罪問題由公安機關移送檢察機關依法審查起訴。

李小瓊涉嫌以色謀權，以權謀私，被縣紀委監委予以「雙開」。（網上圖片）

據石門縣委組織部前年發布的幹部任前公示顯示，李小瓊生於1980年10月，在職研究生學歷，當時任職縣投資促進事務局局長，擬任縣招商促進事務中心主任。2019年5月，李小瓊以縣招商促進事務中心主任的身份受訪，就加強黨的建設和工作作風建設作出承諾。

去年10月，中國檢察網通報稱，石門縣人民檢察院經審查決定，依法對李小瓊以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。同年11月，石門縣政府下發通知，免去李小瓊的縣招商促進事務中心主任職務。