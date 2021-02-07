中國新冠疫苗前進歐洲　捷克欲參考匈牙利做法引進

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-07 15:21

最近歐洲國家對中國新冠肺炎（COVID-19）疫苗接連釋放友好信號，繼匈牙利成為第一個批准採用中國疫苗的歐盟成員國後，捷克也開始對中俄疫苗「躍躍欲試」。 據英媒路透社2月6日報道，在匈牙利訪問的捷克總理巴比什（Andrej Babis）5日表示，捷克可能會參考匈牙利的做法，使用未在歐盟註冊的新冠肺炎疫苗加快接種速度。

在會見匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）後，巴比什說，他已經和德國總理默克爾（Angela Merkel）談過俄羅斯和中國的疫苗，默克爾和德國巴伐利亞州（Bavaria）總理都明確呼籲這些疫苗獲得歐洲藥品管理局（EMA）的批准。

「當然，現在的問題是疫苗生產商是否要求審批。」巴比什補充說，「如果我們拿到疫苗，我們當然想考慮採取和匈牙利一樣的方式，因為時間至關重要。」

中國已向多國援助中國國產疫苗，多個國家政要也已接種中國疫苗。（新華社）

當前，歐盟國家正面臨疫苗接種計劃的清算，接種速度遠遠落後於美國和前歐盟成員國英國。報道指，匈牙利是目前為止唯一一個批准中俄新冠肺炎疫苗緊急使用的歐盟成員國，其他歐盟成員國都緊跟歐洲藥品管理局的腳步，僅批准了西方公司生產的三種疫苗。

報道還稱，捷克此前一直堅持要求歐洲藥品管理局批准該國使用任何一種疫苗。巴比什在訪問匈牙利之前說，他的目標是和匈牙利總理歐爾班討論俄羅斯的「衛星-V」疫苗。

國際知名醫學期刊《刺針》（The Lancet）2月2日發布研究報吿稱，俄羅斯「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗的有效性可達91.6%。俄羅斯疫苗的臨床試驗表現在歐洲引發分歧：多國民眾呼籲歐盟儘快引入俄羅斯疫苗，匈牙利更是已經率先引入俄羅斯疫苗；但大部分歐盟國家卻對此猶豫不決，沒打算主動引入俄羅斯疫苗。

據悉，在西方疫苗生產商供應不足的情況下，中國疫苗逐漸吸引歐洲國家的目光，一些歐洲領導人向中國疫苗釋放友好信號。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2月2日表示，來自俄羅斯和中國的疫苗如果「展示全部數據」的話，就可能獲准在歐盟使用。

據悉，捷克是世界上新冠肺炎感染率和死亡率最高的國家之一，全國1070萬人口中有近1.7萬人死亡。迄今為止，該國民眾已經接種了來自美國輝瑞和莫德納公司的30多萬劑疫苗，主要面向80歲以上的公民和衛生工作者，預計他們從阿斯利康訂購的第一批疫苗很快發貨。