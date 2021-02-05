德媒：多國對中國疫苗投下信任票　受歡迎程度高於預期

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-02-05 16:34

德國媒體消息指出，中國國產新冠疫苗的受歡迎程度高於預期。 據德國《經濟周刊》網站2月3日報道，匈牙利已經選擇從俄羅斯和中國採購疫苗，以加快疫苗接種速度，是首個批准中國國產疫苗的歐盟國家。

多國領導人已經接種中國國產疫苗，並且有大量購買：

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事實上，歐洲已有一批國家準備採取類似做法。塞爾維亞從接種行動開始就一直獲得來自中國的疫苗，烏克蘭和土耳其也已決定使用中國疫苗。據透露，中國與白俄羅斯的相關洽談也在進行中。報道指出，在歐盟的核心地區，人們也早已在公開考慮批准中國和俄羅斯疫苗。

另據英國《每日電訊報》網站2月3日報道，在收到中國贈送的50萬劑疫苗幾天之後，巴基斯坦開始對一線醫務人員接種疫苗。巴基斯坦官員說，中國捐贈的疫苗以及即將通過世衛「新冠肺炎（COVID-19）疫苗實施計劃」所獲得的疫，苗應該足以為所有一線醫務人員和老年人接種。

西班牙埃菲社2月3日亦報道稱，在接收中國科興公司生產的近400萬劑新冠病毒疫苗之後，智利於3日啟動大規模疫苗接種進程。智利還計劃在2月和3月間為高風險人群接種疫苗，並在上半年完成其他人群的接種。

此外，據英國路透社2月5日消息，巴西聖保羅州州長多利亞（Joo Doria）4日表示，巴西正在就購買科興公司的2000萬劑新冠疫苗進行談判，顯示出對中國國產疫苗的信心。多利亞還表示，這將是1億劑科興疫苗以外的訂單。

（綜合報道）