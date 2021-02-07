英議員呼籲抵制北京冬奧會　稱中國正在發生種族滅絕

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-07 18:10

英國繼續就中國新疆人權問題向北京施壓，一些議員和政要呼籲抵制2022年的北京冬季奧運會，並稱中國正發生種族滅絕，引起外界關注。

綜合傳媒報道，英國一些議員和政要呼籲國家運動員抵制2021年的北京冬季奧運會，其中自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）直言中國正發生種族滅絕，冬奧將成為北京的政治宣傳工具。

2021年2月2日，中國北京的奧林匹克塔。（AP）

工黨議員布賴恩特（Chris Bryant）、戴維和一名英國前外交官均表態，要求政府和英國奧林匹克協會（BOA）抵制北京冬奧會。戴維措辭強硬，明言已有證據表明中國正發生種族滅絕，呼籲全世界用一切可行手段抗衡中國。

戴維表示，英國曾容忍國內體育明星用作宣傳工具，例如英格蘭足球隊在1935年與德國球隊比賽時被要求行納粹禮，明白會有聲音要求體育與政治切割，但認為面對種族滅絕，這是錯誤做法。

布賴恩特則提到，聯合國《防止及懲治危害種族罪公約》中列明的5類種族滅絕行為，新疆均有發生，呼籲政府要表現強硬。

令人關注的是，在2月3日，有180個人權團體發布公開信，鼓動各國領導人抵制北京冬奧會。不過據英國《衛報》報道，各國政府幾乎沒有抵制的意願，包括美國。

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提出議案的7名共和黨參議員包括共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和斯科特（Rick Scott）等人。發表公開信的180個人權團體主要是在西藏、台灣、新疆和香港問題上反對中方政策的區域組織。

英國廣播公司（BBC）2月3日稱中國新疆有身處職業技能教育培訓中心的女子遭受系統性強姦（systematically raped）及性侵，英國國會下議院2月4日就此展開辯論。

英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）表示，政府已就新疆人權問題採取針對性制裁措施，亦正在認真考慮任何進一步指定製裁行動。

針對BBC的指控，在2月4日舉行的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，根本不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待。中國是法治國家，尊重和保障人權是中國憲法規定的基本原則，並在中國的各項法律制度和中國政府開展的各項工作中得到充分體現。

隨後，汪文斌拿出了一張照片稱，「2020年7月17日BBC《新聞之夜》欄目採訪了一名叫早木熱·達吾提的維吾爾族女子，這個人爆料各種所謂證詞，但事實是她編造了太多的謊言。」

（綜合報道）