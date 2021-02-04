BBC報道新疆「再教育營」女性遭性侵　外交部：虛假信息

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-04 19:31

英國廣播公司（BBC）周三（3日）報道，中國新疆有身處「再教育營」的女性遭有系統地強姦及性侵。美國國務院亦於同日表示，對此深感不安，中國政府應該允許國際觀察員立即對這些令人震驚的指控進行獨立的調查。反華學者鄭國恩亦提供了有關性虐待和酷刑的證據。 在北京，中國外交部發言人汪文斌在今日（4日）舉行的例行記者會上回應指，去年7月，一名叫早木熱．達吾提的維吾爾族女子在接受BBC《新聞之夜》欄目採訪時，爆料了各種所謂證詞，但事實是這個人編造了太多的謊言。而這些虛假信息的背後，常常能發現一些熟悉的名字，「熟悉的名字都有哪些？比如BBC」。

汪文斌拿出早木熱·達吾提的照片向在場記者展示。（澎湃新聞）

汪文斌表示，「這個叫早木熱．達吾提的人已經成為反華勢力攻擊炒作新疆的演員和工具」。據他介紹，早木熱．達吾提自稱曾被關押在「再教育營」，但事實上她從未在教培中心學習過。她自稱曾被強制絕育、摘除子宮，但事實上她於2013年3月在烏魯木齊市婦幼保健院婦產醫院生第三個孩子時，自己在分娩志願同意書上簽字，表示同意剖宮產、要結紮，隨後在醫院做了剖宮產和結紮手術，根本沒有被絕育，更沒有被摘除子宮。她還聲稱其年邁的父親數次遭到新疆當局的拘押和調查，在不久前去世，死因不明。但事實上，她的父親一直同其子女正常生活，從未被調查或拘押，於2019年10月12日因心髒病去世，她的三哥和她的五哥都對這些情況進行了澄清。

汪文斌又稱，「還有一個我們熟悉的名字，叫鄭國恩。我想大家都不陌生」。汪文斌指，鄭國恩是美國於1983年成立的極右翼組織「共產主義受害者紀念基金會」的成員，這個人熱衷於炮製涉疆的謠言，誹謗中國，發表的有關報告和言論早已被事實證明是虛假信息。他在他的報告當中捏造了一個將違法生育者送入教培中心的所謂「墨玉名單」。但事實是，這個名單上的絕大多數人都是墨玉縣當地街道的居民，過著正常的生活。只有極個別受到宗教極端思想蠱惑、有輕微違法犯罪行為的人才依法接受職業技能教育培訓。

汪文斌表示，鄭國恩在他的報告當中，把新疆正常招錄民警猜測成是為所謂「拘留運動」做準備；把深受新疆各族群眾歡迎的「訪惠聚」工作，想像成「拘留運動」的「決策基礎」；把充分保障兒童上學的寄宿制學校和學前教育，臆想成「拘留運動」的「兜底保障」；把少數民族群眾自主自願到外地就業無端揣測為「強迫勞動」。這種生拉硬扯、荒誕不經的聯想，活脫脫就是一個「不怕不敢想、就怕想不到」的癡人說夢心態。

汪文斌還說，「我想當大家了解到這些事實真相之後，當我們再聽到、看到BBC、鄭國恩關於涉疆的報導或者報告的時候，大家的腦海裡可能會畫一個大大的問號，這是不是又一個關於新疆的謊言呢？」

另外，對於周三（3日）中國常駐日內瓦代表團和新疆維吾爾自治區政府共同舉辦的「新疆是個好地方」視頻宣介會，汪文斌介紹指，視頻會上播放了反映新疆自然風光、發展成就、人民幸福生活的一系列視頻短片，帶領嘉賓「雲遊」新疆，感受新疆社會穩定、經濟繁榮、各族人民安居樂業的大好局面。汪文斌強調，堅決反對有關國家將人權問題政治化，利用涉疆問題干涉中國內政。

（綜合報道）